BIST 2.011
DOLAR 13,47
EURO 15,27
ALTIN 793,59
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bursa'da kar topuyla oynarken bir anda yüzü kanlar içinde kaldı! Kulağında doku kaybı var

Bursa'da kar topuyla oynarken bir anda yüzü kanlar içinde kaldı! Kulağında doku kaybı var

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, başıboş Alman çoban köpeğinin saldırdığı Yusuf Can Odabaş (13), kulak bölgesinden yaralandı. Plastik cerrahi bölümünde tedaviye alınan Odabaş'ın kulağında doku kaybı olduğu belirlendi.

Abone ol

Olay, Akhisar Mahallesi'ndeki Akhisar Spor Tesisleri’nde meydana geldi. Yusuf Can Odabaş, tesis sahasında arkadaşlarıyla kar topu oynarken kayıp, yere düşünce başıboş Alan çoban köpeği saldırdı. Köpek, yüzünde kar maskesi olan Odabaş'ı kulak bölgesinden ısırdı. Koşarak köpekten kurtulan Odabaş, durumu ailesine anlatınca hastaneye götürüldü. Plastik cerrahi bölümünde tedaviye alınan Odabaş'ın kulağında doku kaybı olduğu belirlendi. Polis de olayla ilgili inceleme başlattı. 

Yaşadıklarını anlatan Yusuf Can Odabaş, "Kar topu oynayıp, kardan sur yapıyorduk. Bir anda ayağım kaydı, yere düştüm. Yüzümde kar maskesi vardı. Köpek kulağımı ısırdı. Yüzüm kan oldu. Sahibi bırakıp gitmiş. Saldırgan bir köpek. Bazen bizi kovalıyordu. Olaydan sonra ben de koşa koşa eve gittim sonra da hastaneye geldik" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Faiz indirimleri sonrası Hazine'nin borcu ne oldu?
Faiz indirimleri sonrası Hazine'nin borcu ne oldu?
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Akılalmaz olay! Postaneye cesetle gidip emekli maaşı çekmeye çalıştılar: Vezneci şüphelenince...
Akılalmaz olay! Postaneye cesetle gidip emekli maaşı çekmeye çalıştılar: Vezneci şüphelenince...
Bakan Nureddin Nebati yeni modeli anlatmak için buluştu
Bakan Nureddin Nebati yeni modeli anlatmak için buluştu
Konya-Antalya karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı!
Konya-Antalya karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı!
Türk futbolunun acı günü: Mustafa Turgat hayatını kaybetti
Türk futbolunun acı günü: Mustafa Turgat hayatını kaybetti
Zeytinburnu'nda halk ekmek büfesine saldırı: Fırıncılar aç mı kalacak?
Zeytinburnu'nda halk ekmek büfesine saldırı: Fırıncılar aç mı kalacak?
''Kiramıza yardım eder misiniz' diye bağıran yaşlı çift Türkiye'yi ayağa kaldırdı! Gerçek bambaşka çıktı
''Kiramıza yardım eder misiniz' diye bağıran yaşlı çift Türkiye'yi ayağa kaldırdı! Gerçek bambaşka çıktı
Bursa'da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden flaş açıklamalar
Bursa'da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden flaş açıklamalar
Soğuk hava ve fırtına balık tezgahlarını vurdu! Fiyatlar arttı
Soğuk hava ve fırtına balık tezgahlarını vurdu! Fiyatlar arttı