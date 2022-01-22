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Bursa'da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden flaş açıklamalar

Bursa'da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden flaş açıklamalar

BURSA ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 3.5 olarak duyurdu.

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Bursa ve çevresinde hissedilen deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler verilerine göre, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, Bursa'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı. Kandilli, depremin 6.6 km derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.

Kandilli Rasathanesi ile beraber AFAD tarafından da bir son dakika bilgi notu geçildi. AFAD, Bursa'da 14.13'te meydana gelen depremin Yenişehir ilçesinde ve 3.7 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. AFAD, depremin derinliğini ise 7.74 olarak açıkladı.

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