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Gazeteci Sedef Kabaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin sözleri sonrası gözaltına alındı

GAZETECİ Sedef Kabaş, bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik çirkin sözleri nedeniyle gözaltına alındı. Polis nezaretinde evinden alınan Kabaş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Kabaş'a tepkiler dinmiyor.

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Tele 1 televizyonu canlı yayınana katılan gazeteci Sedef Kabaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alarak, "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz. O saray ahır olur" dedi. AK Parti kanadından ve sosyal medyadan sert tepkiler yükselen Sedef Kabaş, gece evinde gözaltına alındı. 

Kabaş'ın sözleriyle ilgili la ilgili RTÜK tarafından da inceleme başlatılırken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında polis ekipleri saat 02.00 sıralarında Kabaş’ı Sarıyer’deki evine giderek gözaltına aldı. Kabaş, Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Ardından Kabaş'ın 2 avukatının da Emniyet Müdürlüğü'ne geldikleri öğrenildi. Kabaş'ın avukatı Uğur Poyraz gözaltı olayı ile ilgili sosyal medya üzerinden, “Müvekkilim Sedef Kabaş Vatan caddesindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğünde. Ben de şimdi yanına geçiyorum" şeklinde paylaşım yaptı.

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