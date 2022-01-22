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MSB duyurdu Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Avaşin'de tespit edilen 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

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Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Avaşin'de tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi" denildi.

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