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AK Parti'nin İstanbul Belediye Başkanı adayı Abdulkadir Selvi olsun! Kübra Par kıvılcımı çaktı!

AK Parti'nin İstanbul Belediye Başkanı adayı Abdulkadir Selvi olsun! Kübra Par kıvılcımı çaktı!

Siyaset Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağını tartışırken, Habertürk yazarı Kübra Par, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir belediye Başkan adayı tartışmasını açtı. Sürekli Ekrem İmamoğlu yazıları yazan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin AK Parti'nin İBB Başkan adayı olmasını önerdi...

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"Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu mi olacak Kemal Kılıçdaroğlu mu?" tartışmasından AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olacak tartışmasına hızlı geçiş yaptık. Habertürk yazarı Kübra Par, Abdulkadir Selvi'nin sürekli İBB yazıları yapıp Ekrem İmamoğlu ile polemiğe girmesine gönderme yaparak "AK Parti’nin İstanbul adayı Abdülkadir Selvi olmalı" diye yazdı. İşte Par'ın yazısının ilgili bölümü:

Selvi'nin performansı Tevfik Göksu'yu kıskandırdı
Son günlerde konu ister metro inşaatları, ister metrobüs alımları, ister adaylık tartışmaları olsun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibine karşı en yüksek tonlu polemikleri gazeteci Abdülkadir Selvi yürütüyor.
Geçen akşam bir televizyon yayınında İBB Sözcüsü Murat Ongun ile öyle bir tartışmaya girdi ki performansını Tevfik Göksu bile kıskanmıştır.

'Akıllarını başlarından alırım' diyeceğine İstanbul’a metrobüs alın'
Son yazısında İmamoğlu’na "Ekrem Bey 'Akıllarını başlarından alırım' diye meydan okumak yerine siz önce İstanbul’a metrobüs alın" dediğini görünce acaba Abdülkadir Bey gelecek seçimde İstanbul’a başkan adayı olmaya mı hazırlanıyor diye düşünmeden edemedim doğrusu...

Ekrem İmamoğlu'nun yerine de Selçuk Tepeli aday yapılırsa...
İmamoğlu Cumhurbaşkanı olmak için koltuğu bırakırsa onun yerine de Selçuk Tepeli aday olur, kıran kırana siyaset izleriz.
İkisini de gazetecilik kesmiyor nasıl olsa...

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