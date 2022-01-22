Televizyonun en ünlü 'afacan'ı Louie Anderson hayatını kaybetti! Kanser tedavi görüyordu

Emmy Ödüllü komedyen ve yarışma programı sunucusu Louie Anderson, 68 yaşında hayatını kaybetti. Çocukluğunu anlattığı çizgi film serisiyle Türkiye'de de tanınan Louie Anderson, kanser tedavisi görüyordu.

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"Baskets" adlı komedi dizisinin de yıldızı olan Louie Anderson, lenfoma tedavisi için hastaneye kaldırıldığı Las Vegas'ta hayatını kaybetti. Anderson, bir komedi dizisinde yardımcı oyuncu rolünde üç Primetime Emmy Ödülü'ne aday gösterildi ve 2016'da FX dizisindeki "Christine Baskets" rolüyle ödülü kazandı.



Louie Anderson, 1997 ve 1998'de Fox'ta, Türkiye'de de Fox Kids ve Jetix'te yayınlanan ve kendi çocukluğunu anlattığı "Life with Louie" adlı çizgi film programıyla ününü Türkiye'de de duyurdu. Anderson bu diziyle iki Daytime Emmy kazandı. Louie Anderson 24 Mart 1953 yılında Las Vegas'ta doğdu. 1999-2002 yılları arasında Family Feud programının sunuculuğunu yaptı. Louie Anderson Minnesota'da doğdu. On bir kişilik bir ailenin dokuzuncu çocuğudur. Çocukluğu Wisconsin eyaletinin Madison şehrinde geçmiştir. 1985 yılında lise aşkıyla evlenmiş, fakat evlilik sadece 4 hafta sürmüştür.



Anderson, özgüven sorunlarıyla mücadele eden insanlar için "Hoşçakal Jumbo ... Merhaba Zalim Dünya" da dahil olmak üzere, birçok kitap yazdı.