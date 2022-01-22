Hostes Selin Sinem Dalkılıç'ın 'Gazapizm' davası! Polis olan eski nişanlıya 'sızdırma' davası

Hostes Selin Sinem Dalkılıç, 3 yıl önce Beşiktaş’taki bir otelde kaldı. Otel görevlileri, bir yıl sonra rap’çi ‘Gazapizm’ olarak tanınan Anıl Murat Acar’la 4 gün aynı odada konaklamış gibi yeni kayıt açtı. Dalkılıç’ın polis nişanlısı S.Ö. otel kayıtlarını sorgulayınca aldatıldığını düşündü ve nişanı bozdu. Daha önce otele dava açan Dalkılıç, şimdi de kendini terkeden eski nişanlısına dava açtı.

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Hostes Selin Sinem Dalkılıç, 3 yıl önce Beşiktaş’taki bir otelde konakladı. Kendi iddiasına göre, kimlik bilgilerini kaydeden Otel görevlileri bir yıl sonra rap’çi ‘Gazapizm’ olarak tanınan Anıl Murat Acar’la 4 gün aynı odada konaklamış gibi yeniden kayıt açtı. Dalkılıç’ın polis nişanlısı S.Ö. otel kayıtlarını sorgulayınca aldatıldığını düşündü ve nişanı bozdu. Dalkılıç da “Otelde kalan ben değildim” diyerek otel yönetimi hakkında suç duyurusunda bulundu ve 30 bin lira manevi tazminat davası açtı.

Gazapizm ifade verdi: Kadını tanımıyorum

Selin Sinem Dalkılıç ile 4 gün aynı odada birlikte konakladığı iddia edilen şarkıcı Gazapizm de soruşturma kapsamında ifade verdi. Gazapizm ifadesinde “Ben otelde kız arkadaşım S.Ö. ile kaldım. İsmi geçen şahsı tanımam, ismini hiç duymadım. Kendisiyle aynı odada görünmek için ben hiçbir fiilde bulunmadım. Aksine bu durum ünlü bir sanatçı olmam sebebiyle bana zarar verebilir. Bunun resepsiyonistin hatasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum” dedi.

Eski nişanlısı hakkında suç duyurusu yaptı: Emniyetten sızdırdı

Otel yetkilileri hakkındaki Dava devam ederken, Selin Sinem Dalkılıç bu defa polis memuru olan eski nişanlısı S.Ö. hakkında suç duyurusunda bulundu. Dalkılıç savcılığa sunduğu şikâyet dilekçesinde, eski nişanlısının kendisine ait gizli ve özel hayatına ilişkin otel kayıtlarını emniyet kayıtlarından bakarak aldığını öne sürdü.

Eski nişanlının tayini Mardin'e çıkmış

Dalkılıç eski nişanlısı hakkında ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak’ ve ‘görevi kötüye kullanma’ suçlarından şikâyetçi olduğunu dilekçesinde belirtti. Savcılık, şüpheli polis memuru S.Ö.’nün suç tarihinde Mardin’de görev yaptığını ve bu nedenle soruşturmanın bu ilde yapılması gerektiğini belirterek dosyayı yetkisizlikle Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.