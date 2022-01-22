BIST 2.011
DOLAR 13,47
EURO 15,27
ALTIN 793,59
HABER /  POLİTİKA

Ahmet Davutoğlu ile ittifak yapmak 'küçük felaket' olur! Ahmet Hakan Davutoğlu'nu kızdıracak

Ahmet Davutoğlu ile ittifak yapmak 'küçük felaket' olur! Ahmet Hakan Davutoğlu'nu kızdıracak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu ile buluşup yemek yedi. O buluşmayla ilgili Ahmet Hakan'dan Davutoğlu'nu kızdıracak yorum geldi.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, akşam yemeğinde bir araya geldi. O yemekten 3 lideri masada gösteren bir fotoğraf da servis edildi. Ahmet Hakan o fotoğrafa bakıp, Ahmet Davutoğlu'nu delirtecek bir yazıya imza attı. İşte o yazı...

Küçük felaket: Davutoğlu ile müttefik olmak
Ahmet Davutoğlu’nun şu türden ontolojik özellikleri vardır:
- Kendisine verileni, kendisinin aldığını zanneder.
- Yüzde 0.5 ile yüzde 25’in eşit olduğunu düşünür.
- Daima alıngandır, daima haksızlığa maruz kaldığına inanır.
- Kendi fikirlerinin en önemli fikirler olduğundan yüzde yüz emindir.
- Maraza çıkarma potansiyeli bir hayli fazladır.
- Başbakanlık yapmış olmasını, biraz fazla önemser.
Yani demem o ki...
Millet İttifakı...
Sırf Ahmet Davutoğlu kaynaklı krizleri yatıştırmak için daha çok buluşup yemek yiyecektir.
İttifakın diğer parçalarına şimdiden “sabr-ı cemil” dilerim.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan iptal etti! Koç Holding'in kazandığı Kalamış Yat Limanı ihalesi iptal oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan iptal etti! Koç Holding'in kazandığı Kalamış Yat Limanı ihalesi iptal oldu
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresi uzatıldı
OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun görev süresi uzatıldı
Gazeteci Sedef Kabaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin sözleri sonrası gözaltına alındı
Gazeteci Sedef Kabaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin sözleri sonrası gözaltına alındı
Squid Game'den 2. ve 3. sezon müjdesi
Squid Game'den 2. ve 3. sezon müjdesi
Sedef Kabaş'ın sözlerine RTÜK'ten inceleme
Sedef Kabaş'ın sözlerine RTÜK'ten inceleme
Fahrettin Altun'dan Sedef Kabaş'ın çirkin ifadelerine sert tepki
Fahrettin Altun'dan Sedef Kabaş'ın çirkin ifadelerine sert tepki
KKTC'li Bakan Ataoğlu kaza geçirdi!
KKTC'li Bakan Ataoğlu kaza geçirdi!
Anadolu Efes, konuk ettiği Panathinaikos'u mağlup etti
Anadolu Efes, konuk ettiği Panathinaikos'u mağlup etti
Türkiye'ye doğal gaz akışı yeniden başladı mı? Açıklama geldi
Türkiye'ye doğal gaz akışı yeniden başladı mı? Açıklama geldi