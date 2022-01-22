Ahmet Davutoğlu ile ittifak yapmak 'küçük felaket' olur! Ahmet Hakan Davutoğlu'nu kızdıracak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu ile buluşup yemek yedi. O buluşmayla ilgili Ahmet Hakan'dan Davutoğlu'nu kızdıracak yorum geldi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, akşam yemeğinde bir araya geldi. O yemekten 3 lideri masada gösteren bir fotoğraf da servis edildi. Ahmet Hakan o fotoğrafa bakıp, Ahmet Davutoğlu'nu delirtecek bir yazıya imza attı. İşte o yazı...

Küçük felaket: Davutoğlu ile müttefik olmak

Ahmet Davutoğlu’nun şu türden ontolojik özellikleri vardır:

- Kendisine verileni, kendisinin aldığını zanneder.

- Yüzde 0.5 ile yüzde 25’in eşit olduğunu düşünür.

- Daima alıngandır, daima haksızlığa maruz kaldığına inanır.

- Kendi fikirlerinin en önemli fikirler olduğundan yüzde yüz emindir.

- Maraza çıkarma potansiyeli bir hayli fazladır.

- Başbakanlık yapmış olmasını, biraz fazla önemser.

Yani demem o ki...

Millet İttifakı...

Sırf Ahmet Davutoğlu kaynaklı krizleri yatıştırmak için daha çok buluşup yemek yiyecektir.

İttifakın diğer parçalarına şimdiden “sabr-ı cemil” dilerim.