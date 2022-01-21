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Ozan Tufan, İngiltere'de büyük hüsran yaşadı

Ozan Tufan, İngiltere'de büyük hüsran yaşadı

Sezon başında Fenerbahçe'den büyük hayallerle Watford'a giden Ozan Tufan için İngiltere Premier Lig macerası hüsran oldu. Ozan yalnızca 7 karşılaşmada forma şansı bulabildi.

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Fenerbahçe'den sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Watford'a kiralık olarak giden Ozan Tufan için işler hiç iyi gitmiyor. EURO 2020'den sonra düşüşe geçen Ozan, beklenen performansı veremiyor. Ozan, Premier Lig'de yalnızca 7 maçta şans buldu, 7 maçta da kadroya dahil edilmedi.

4 kez şans buldu
Ozan, hayalini kurduğu Premier Lig'de yalnızca 4 karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıktı. İlk 11'de oynadığı karşılaşmalarda ise 90 dakikayı tamamlayamadı.

Katkı yok
Ozan, şans bulduğu toplam 9 resmi maçta gol ya da asist katkısı veremedi. A Milli Takım'la EURO 2020'ye gitmeden önce hayli umutlu açıklamalar yapan Ozan, hiç beklemediği bir durumla karşılaştı.

"Oynamak istediğim yer İngiltere"
Milli futbolcu daha önce yaptığı açıklamada, "Her futbolcunun hayali yurt dışıdır. Benim hayalim İngiltere. Oradaki futbolu beğeniyorum. Orada oynamak hayalim" ifadelerini kullanmıştı.

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