BIST 2.011
DOLAR 13,45
EURO 15,27
ALTIN 792,11
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı

İstanbul'da beklenen kar yağışı bir anda etkili olurken, yağış nedeniyle trafikte de yoğunluk yaşanıyor. Kentte trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyesine çıktı.

Abone ol

Anadolu yakasında D-100 kara yolunda Uzunçayır'dan başlayan trafik yoğunluğu Küçükyalı'ya kadar devam ediyor. Kara yolunun Edirne istikametinde Bostancı-Göztepe arasında yoğunluk yaşanırken, TEM Otoyolu'nda da Ünalan'dan başlayan trafik, Çamlıca gişelere kadar sürüyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa geçiş yönünde yoğunluk yaşanırken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de her iki yönde trafik ağır ilerliyor.

Trafik yoğunluğu yüzde 90'ı buldu

Avrupa Yakası'nda da D-100 kara yolunda Beylikdüzü'nde başlayan yoğunluk Zincirlikuyu'ya kadar uzanıyor. Yolun diğer yönünde Mecidiyeköy'den itibaren Beylikdüzü'ne kadar trafik yoğunluğu gözleniyor. TEM Otoyolu'nda ve bağlantı yollarında da trafik yavaş seyrediyor. Kentte trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyesine çıktı.

ÖNCEKİ HABERLER
Mert Yenihayat O Ses Türkiye kaç yaşında kimdir? Mert Yenihayat nereli
Mert Yenihayat O Ses Türkiye kaç yaşında kimdir? Mert Yenihayat nereli
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Kartal'da öldürülen Ömür hemşireye son veda
Kartal'da öldürülen Ömür hemşireye son veda
Türkiye için hazırlık: 50 milyar dolarlık yatırım yapacaklar
Türkiye için hazırlık: 50 milyar dolarlık yatırım yapacaklar
Burak Elmas: Terim'le ayrılık konuşması çok üzücüydü
Burak Elmas: Terim'le ayrılık konuşması çok üzücüydü
İstanbul'da kar başladı tatille birlikte trafik kilit İşte son durum
İstanbul'da kar başladı tatille birlikte trafik kilit İşte son durum
Üniversiteli kızı taşla yaralayan şüpheli tutuklandı
Üniversiteli kızı taşla yaralayan şüpheli tutuklandı
Mimar Sinan'ın 'ustalık eseri' Selimiye Camii restorasyona giriyor
Mimar Sinan'ın 'ustalık eseri' Selimiye Camii restorasyona giriyor
Bilim insanları duyurdu! Sadece hava ve su kullanılarak gıda üretildi: Tadı bakın nasıl
Bilim insanları duyurdu! Sadece hava ve su kullanılarak gıda üretildi: Tadı bakın nasıl
Fenerbahçe'nin Sivas kadrosu açıklandı
Fenerbahçe'nin Sivas kadrosu açıklandı