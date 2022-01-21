İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı

İstanbul'da beklenen kar yağışı bir anda etkili olurken, yağış nedeniyle trafikte de yoğunluk yaşanıyor. Kentte trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyesine çıktı.

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Anadolu yakasında D-100 kara yolunda Uzunçayır'dan başlayan trafik yoğunluğu Küçükyalı'ya kadar devam ediyor. Kara yolunun Edirne istikametinde Bostancı-Göztepe arasında yoğunluk yaşanırken, TEM Otoyolu'nda da Ünalan'dan başlayan trafik, Çamlıca gişelere kadar sürüyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa geçiş yönünde yoğunluk yaşanırken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de her iki yönde trafik ağır ilerliyor.

Trafik yoğunluğu yüzde 90'ı buldu

Avrupa Yakası'nda da D-100 kara yolunda Beylikdüzü'nde başlayan yoğunluk Zincirlikuyu'ya kadar uzanıyor. Yolun diğer yönünde Mecidiyeköy'den itibaren Beylikdüzü'ne kadar trafik yoğunluğu gözleniyor. TEM Otoyolu'nda ve bağlantı yollarında da trafik yavaş seyrediyor. Kentte trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyesine çıktı.