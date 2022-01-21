Mert Yenihayat O Ses Türkiye kaç yaşında kimdir? Mert Yenihayat nereli

O Ses Türkiye 2022 finali bu akşam TV 8 ekranlarında canlı heyecanı ile yaşanacak. Beyaz'ın takımında olan ve adını finale yazdıran isimlerden biri de Mert Yenihayat oldu. Peki O Ses Türkiye Mert Yenihayat kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Mert Yenihayat instagram hesabı nedir?

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O Ses Türkiye 2022 büyük finali bu akşam canlı yayınla ekrana gelecek. Finalistler canlı yayında performanslarını sergileyecek ve hem jürinin hem de seyircinin oylarını kazanmak için kıyasıya yarışacak. Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç'un jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye şarkı yarışmasında final gününde sahneye çıkacak isimlerden biri de Beyaz'ın takımından Mert Yenihayat oldu. Peki Mert Yenihayat kimdir, aslen nereli?

O Ses Türkiye'nin iddialı isimlerinden olan Mert Yenihayat finale kaldı. Bununla birlikte Yenihayat hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Instagram'da 29,5 bin takipçisi olan Mert Yenihayat, 'mertyenihayat' kullanıcı adı ile paylaşım yapıyor. İşte Mert Yenihayat hakkında merak edilenler...

Mert Yenihayat kimdir: O Ses Türkiye'ye İstanbul'da katılan Mert Yenihayat 22 yaşındadır. Aslen Arnavut olan Yenihayat babasının küçük yaşlarda gitar çalmasıyla müziğe yönelmiş. Ailesiyle Şile’de yaşayan Mert, dondurmacılık yapıyor. 12-13 yaşındaki iken profesyonel olarak müzik eğitimi almaya başlamış. Birçok farklı yerden müzik dersi aldığını söyleyen Mert bu işi yapmaya karar vermi

Beyazıt Öztürk'ün takımı:

Devrim Seyrek,

Mert Yenihayat,

Şevval Ekiz.

Ebru Gündeş'in takımı:

Mustafa Açıkgöz,

Wafa,

Yaşam Hancılar.

Murat Boz'un takımı:

Hakkı İlek,

Anastasıa Budakya.

Oğuzhan Koç'un takımı:

Yunus Emre Çelik,

Hasan Koçak.