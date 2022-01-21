Devrim Seyrek aslen nereli yaşı kaç O Ses Türkiye Beyaz'ın takımında Devrim kimdir?

O Ses Türkiye 2022 finali bu akşam TV 8 ekranlarında canlı heyecanı ile yaşanacak. Beyaz'ın takımında olan ve adını finale yazdıran isimlerden biri de Devrim Seyrek oldu. Peki O Ses Türkiye Devrim Seyrek kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Devrim Seyrek instagram hesabı nedir?

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O Ses Türkiye 2022 büyük finali bu akşam canlı yayınla ekrana gelecek. Finalistler canlı yayında performanslarını sergileyecek ve hem jürinin hem de seyircinin oylarını kazanmak için kıyasıya yarışacak. Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç'un jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye şarkı yarışmasında final gününde sahneye çıkacak isimlerden biri de Beyaz'ın takımından Devrim Seyrek oldu. Peki Devrim Seyrek kimdir, aslen nereli?

Devrim Seyrek kimdir: Devrim Seyrek, O Ses Türkiye 2021 yarışmasında sesi ile milyonları büyüledi. Yarışmacı Beyazıt Öztürk'ün takımında finale kadar ilerlemeyi başardı. İzmir'den yarışmaya katılan Seyrek, akşamları sahneye çıktığını da belirtmiştir.

O Ses Türkiye 2021’de yarışan Devrim Seyrek, 30 yaşında. Yarışmaya İzmir’den katıldı. Güzelbahçe Belediyesi’nde çalışan Devrim Seyrek, akşamları da sahne aldığını ifade etmiştir.

Kerkük zindanı adlı şarkıyı seslendiren yarışmacı, kendisi için dönen jüri üyelerinden tercihi Beyazıt Öztürk oldu. Finale ismini yazdırdı.

Beyazıt Öztürk'ün takımı:

Devrim Seyrek,

Mert Yenihayat,

Şevval Ekiz.

Ebru Gündeş'in takımı:

Mustafa Açıkgöz,

Wafa,

Yaşam Hancılar.

Murat Boz'un takımı:

Hakkı İlek,

Anastasıa Budakya.

Oğuzhan Koç'un takımı:

Yunus Emre Çelik,

Hasan Koçak.