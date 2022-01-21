İstanbul'da kar başladı tatille birlikte trafik kilit İşte son durum

İSTANBUL'da gelen son dakika haberlerine göre kar yağışının başlaması ve okulların da tatil olmasıyla birlikte cuma trafiği yoğun olarak hissediliyor.

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İSTANBUL'a beklenen kar yağışı Silivri, Beylikdüzü'nden giriş yaptı. Okullarda karnelerin dağıtılıp yarıyıl tatilinin de başlamasıyla trafik yoğunluğu başladı.

Mesai bitimiyle beraber yüzde 70 seviyelerindeki trafiğin daha da artması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarıları arka arkaya geldi. İstanbul'a kar yağışı Silivri'de etkisini göstermeye başlarken, İstanbul'da özellikle akşam saatlerinde beklenen kar yağışı öncesinde şiddetli yağmur da etkili oldu.