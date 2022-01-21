Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi ile ilgili flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD heyetini kabulünde konuştu. Ekonomi ile ilgili mesajlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kurun istikrar kazanmasıyla birlikte piyasalarda bir daha dengesiz döviz talebinden kaynaklı aşırı dalgalanmaların yaşanmayacağını da düşünüyoruz." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan MÜSİAD heyetiyle buluşmasında, "Türkiye Ekonomi Modeli ile önceliğimiz, cari fazla yoluyla ülkemizi büyütmek, böylece ülkemizi dünyanın ana üretim merkezlerinden biri haline getirmektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

MÜSİAD'ın desteğini her zaman yanımızda hissettik. Hak ve özgürlüklerden başarılara kadar hükümetimizin çalışmalarının yanı sıra MÜSİAD gibi kuruluşların desteği var.

Koronavirüs salgının zorluklarının yanı sıra ülkemizin önünde yeni fırsat pencerelerinin açılmasına vesile olduğunu görüyoruz. Rekor ihracat rakamlarımız bu gerçeği göz önüne koydu. İstihdamımız salgın öncesine göre artmıştır.

Türkiye ekonomi modeliyle önceliğimiz cari fazla yoluyla ülkemizi büyütmek ve ülkemizi ana üretim merkezleri halinde biri haline getirmektir.

Malumunuz 20 Aralık'ta açıkladığımız tedbir paketiyle döviz kuru üzerindeki köpüğü aldık. Kurun istikrar kazanmasıyla birlikte dengesiz döviz kuru ile ilgili dengesizlik yaşanmayacağını düşünüyoruz. Döviz kuru gibi enflasyonun üzerindeki köpüğü kaldıracağız.