BIST 2.011
DOLAR 13,44
EURO 15,25
ALTIN 793,68
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi ile ilgili flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi ile ilgili flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD heyetini kabulünde konuştu. Ekonomi ile ilgili mesajlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kurun istikrar kazanmasıyla birlikte piyasalarda bir daha dengesiz döviz talebinden kaynaklı aşırı dalgalanmaların yaşanmayacağını da düşünüyoruz." dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan MÜSİAD heyetiyle buluşmasında, "Türkiye Ekonomi Modeli ile önceliğimiz, cari fazla yoluyla ülkemizi büyütmek, böylece ülkemizi dünyanın ana üretim merkezlerinden biri haline getirmektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
MÜSİAD'ın desteğini her zaman yanımızda hissettik. Hak ve özgürlüklerden başarılara kadar hükümetimizin çalışmalarının yanı sıra MÜSİAD gibi kuruluşların desteği var.

Koronavirüs salgının zorluklarının yanı sıra ülkemizin önünde yeni fırsat pencerelerinin açılmasına vesile olduğunu görüyoruz. Rekor ihracat rakamlarımız bu gerçeği göz önüne koydu. İstihdamımız salgın öncesine göre artmıştır.

Türkiye ekonomi modeliyle önceliğimiz cari fazla yoluyla ülkemizi büyütmek ve ülkemizi ana üretim merkezleri halinde biri  haline getirmektir.

Malumunuz 20 Aralık'ta açıkladığımız tedbir paketiyle döviz kuru üzerindeki köpüğü aldık. Kurun istikrar kazanmasıyla birlikte dengesiz döviz kuru ile ilgili dengesizlik yaşanmayacağını düşünüyoruz. Döviz kuru gibi enflasyonun üzerindeki  köpüğü kaldıracağız.

ÖNCEKİ HABERLER
Van'da masaj salonlarına fuhuş operasyonu! 4 şüpheli tutuklandı
Van'da masaj salonlarına fuhuş operasyonu! 4 şüpheli tutuklandı
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Bakan Hulusi Akar duyurdu 18 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Hulusi Akar duyurdu 18 terörist etkisiz hale getirildi
Kayseri'de adliye önündeki cinayet! Taciz edilen kadına ‘azmettirme’ soruşturması
Kayseri'de adliye önündeki cinayet! Taciz edilen kadına ‘azmettirme’ soruşturması
Rusya ABD görüşmesi gergin geçti Talepleri buz kestirdi
Rusya ABD görüşmesi gergin geçti Talepleri buz kestirdi
Wafa O Ses Türkiye kimdir aslen nereli kaç yaşında? Wafa Benradja evli mi?
Wafa O Ses Türkiye kimdir aslen nereli kaç yaşında? Wafa Benradja evli mi?
Uyarı az önce geldi! Dikkat edin çok kuvvetli olacak
Uyarı az önce geldi! Dikkat edin çok kuvvetli olacak
Donan tilkiyi çoban köpeği buldu
Donan tilkiyi çoban köpeği buldu
Mustafa Açıkgöz kimdir O Ses Türkiye Mustafa kaç yaşında aslen nereli?
Mustafa Açıkgöz kimdir O Ses Türkiye Mustafa kaç yaşında aslen nereli?
İstanbul'da tekme tokat saldırdılar! Burnu kırılan İETT şoförü o anları anlattı: 'Bir şeyiniz var mı' diye sorunca...
İstanbul'da tekme tokat saldırdılar! Burnu kırılan İETT şoförü o anları anlattı: 'Bir şeyiniz var mı' diye sorunca...