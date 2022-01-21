BIST 2.011
DOLAR 13,44
EURO 15,25
ALTIN 793,68
HABER /  POLİTİKA  /  CHP

Millet İttifakının cumhurbaşkanı adayını tarif etti! CHP'li Veli Ağbaba: O da bizde var

Millet İttifakının cumhurbaşkanı adayını tarif etti! CHP'li Veli Ağbaba: O da bizde var

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, cumhurbaşkanı adayını tarif ederek "Demokrasiyi bilen, herkesle görüşebilen, herkesin derdini dinleyen ve herkesle el sıkışan, geçmişinde leke olmayan biri olacak. O da bizde var" dedi.

Abone ol

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılıç, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Eski TBMM Başkan Vekili ve CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in vefatının 6'ıncı yıl dönümünde anma etkinliklerine katılmak için Tunceli’ye geldi.

Parti binasında partililerle buluşan Veli Ağbaba, burada cumhurbaşkanı adayı tartışmalarına ilişkin konuştu. Ağbaba, "Zaman zaman adaylık tartışması yaşanıyor, ‘Aday kim olacak’ diye gündemler oluyor. Demokrasiyi bilen, herkesle görüşebilen, herkesin derdini dinleyen ve herkesle el sıkışan, geçmişinde leke olmayan biri olacak. O da bizde var." ifadelerini kullandı.



"İttifakımızla birlikte yol yürümeye devam edeceğiz"
Ağbaba "Türkiye umarım önümüzdeki günlerde ittifakımızı güçlendiği ve geliştirdiği, demokrasiyi, parlamenter demokrasiyi savunanların, hukuk güvencesine inananların, yargının bağımsızlığını savunan insanlarla birlikte ittifakımız güçlenecek. Burada önümüzdeki dönem ülkemizin geleceği için, yaşadığımız sorunları aşmak için ittifakımızla birlikte yol yürümeye devam edeceğiz. İttifakımıza çomak sokmak isteyenler var. Hep birlikte el ele, kol kola vererek Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurduğu ittifakla yolumuza devam edeceğiz. Daha aydınlık bir Türkiye, Kamer Genç'in hayalindeki Türkiye'yi hep birlikte yaşayacağız." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kayseri'de adliye önündeki cinayet! Taciz edilen kadına ‘azmettirme’ soruşturması
Kayseri'de adliye önündeki cinayet! Taciz edilen kadına ‘azmettirme’ soruşturması
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Rusya ABD görüşmesi gergin geçti Talepleri buz kestirdi
Rusya ABD görüşmesi gergin geçti Talepleri buz kestirdi
Wafa O Ses Türkiye kimdir aslen nereli kaç yaşında? Wafa Benradja evli mi?
Wafa O Ses Türkiye kimdir aslen nereli kaç yaşında? Wafa Benradja evli mi?
Uyarı az önce geldi! Dikkat edin çok kuvvetli olacak
Uyarı az önce geldi! Dikkat edin çok kuvvetli olacak
Mustafa Açıkgöz kimdir O Ses Türkiye Mustafa kaç yaşında aslen nereli?
Mustafa Açıkgöz kimdir O Ses Türkiye Mustafa kaç yaşında aslen nereli?
İstanbul'da tekme tokat saldırdılar! Burnu kırılan İETT şoförü o anları anlattı: 'Bir şeyiniz var mı' diye sorunca...
İstanbul'da tekme tokat saldırdılar! Burnu kırılan İETT şoförü o anları anlattı: 'Bir şeyiniz var mı' diye sorunca...
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan koronavirüse yakalandı
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan koronavirüse yakalandı
Amasya'da yaşandı! 'Ziynet eşyalarındaki parmak izlerine bakacağım' diyerek dolandırdı
Amasya'da yaşandı! 'Ziynet eşyalarındaki parmak izlerine bakacağım' diyerek dolandırdı
Opel 'Yılın En İtibarlı Binek Otomotiv Markası' seçildi cesur bir imaja kavuştuk
Opel 'Yılın En İtibarlı Binek Otomotiv Markası' seçildi cesur bir imaja kavuştuk