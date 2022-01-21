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Mustafa Açıkgöz kimdir O Ses Türkiye Mustafa kaç yaşında aslen nereli?

Mustafa Açıkgöz kimdir O Ses Türkiye Mustafa kaç yaşında aslen nereli?

O Ses Türkiye 2022 finali bu akşam TV 8 ekranlarında canlı heyecanı ile yaşanacak. Ebru Gündeş'in takımında olan ve adını finale yazdıran isimlerden biri de Mustafa Açıkgöz oldu. Peki O Ses Türkiye Mustafa Açıkgöz, kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Mustafa Açıkgöz instagram hesabı nedir?Mustafa Açıkgöz Jinda Karakaş evlidir, çift bir bebek bekliyor.

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O Ses Türkiye 2022 büyük finali bu akşam canlı yayınla ekrana gelecek. Finalistler canlı yayında performanslarını sergileyecek ve hem jürinin hem de seyircinin oylarını kazanmak için kıyasıya yarışacak. Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç'un jüri koltuğunda oturduğu O Ses Türkiye şarkı yarışmasında final gününde sahneye çıkacak isimlerden biri de Ebru Gündeş'in takımından Mustafa Açıkgöz oldu. Peki Mustafa Açıkgöz kimdir, aslen nereli? 

Mustafa Açıkgöz kimdir: O Ses Türkiye'de yarı final yarışmacılarından olan Mustafa Açıkgöz, daha önce de yarışmaya katılmış. Nişanlısı ile katıldığını söyleyen Mustafa Açıkgöz, evlendiklerini ve üç ay sonra doğum yapacağını söyledi.

2017 sezonunda Mustafa Açıkgöz, o zaman nişanlısı, şu an evli olduğu Jinda Karakaş ile O Ses Türkiye sahnesinde “Al Ömrümü” şarkısını seslendirmiş.

Beyazıt Öztürk'ün takımı:

Devrim Seyrek, 

Mert Yenihayat, 

Şevval Ekiz.

Ebru Gündeş'in takımı:

Mustafa Açıkgöz, 

Wafa, 

Yaşam Hancılar.

Murat Boz'un takımı:

Hakkı İlek, 

Anastasıa Budakya.

Oğuzhan Koç'un takımı: 

Yunus Emre Çelik, 

Hasan Koçak.

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