Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşme sonrası flaş açıklama: Türkiye olarak kabul etmiyoruz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya ve ABD arasında bugün gerçekleşen gerilimli görüşme hakkında sorulara cevap verdi. Arabuluculuk teklifini tekrarlayan Erdoğan, " Burada bir huzursuzluğun doğmasını Türkiye olarak kabul etmiyoruz. " dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ve ABD arasındaki Ukrayna gerilimi için gerçekleşen kritik görüşme sonrası değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Rusya ile Ukrayna arasında bölgede sınır ihlalinden tutunuz işgale yönelik gelişmenin ya da savaş çıkması bölgenin huzuru için çok ciddi bir ihlal doğurur. Bölgeyi rahatsız edeceği gibi durum ortada burada bir huzursuzluğun doğmasını Türkiye olarak kabul etmiyoruz.

Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri var. Siyasi bazda askeri bazda Rusya Türkiye ilişkileri devam ediyor. Ukrayna ile aynı şekilde siyasi askeri şekilde ilişkilerimiz gayet iyi. Bu olumlu gelişmeleri Rusya Ukrayna arasında olumsuzluğa dönüşmesini kabullenemiyoruz. Rusya ve Ukrayna arasında bir barışın olmasına biz arabulucu olabiliriz.

Üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu Zelensky ve Putin'e ifade etmiştim. Önümde bir Ukrayna ziyareti var. Sayın Putin ile ama telefon ama Moskova ziyareti ile görüşebiliriz. Biz bölgede barışın egemen olmasını istiyoruz. Bunun için üzerimize düşeni yapmaya hazırız.

Omicron vaka artışı

Omicron olumlu istikamete geçiş hızlı oluyor. Vaka sayısı artsa da hastanelerde sıkıntı yok durum olumlu. Hastanelerde doluluk oranı öyle anlatıldığı gibi değil, endişemiz yok. Her geçen gün bence daha iyiye gidiyoruz. Vatandaşlarımızın dikkatli olmasında fayda var.