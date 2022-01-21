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Aşı ve maske karşıtı vekil covid-19'a yakalandı! 'Bilime ve anayasaya aykırı' demişti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Aşı ve maske karşıtı vekil covid-19'a yakalandı! 'Bilime ve anayasaya aykırı' demişti

Aşı ve maske zorunluluğuna karşı çıkan ABD’li Temsilciler Meclisi üyesi Thomas Massie, Kovid-19’a yakalandığını açıkladı.

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ABD’li Temsilciler Meclisi üyesi Thomas Massie, aşı ve maske zorunluluğuna karşı çıkmasıyla biliniyor. Kentucky eyaletinden, aşı ve maske zorunluluğuna karşıtlığıyla tanınan Cumhuriyetçi Massie, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs testinin pozitif olduğunu belirtti. Aşı olmadığını ancak semptomlarının hafif olduğunu ve hastalığı yendiğini düşündüğünü ifade eden Massie, gelecek haftaya kadar kimseyle yüz yüze görüşmeyeceğini, kamuoyunun önüne çıkmayacağını dile getirdi.

Massie, diğer yandan her vakanın kendine özgü olduğunu belirterek koronavirüse yakalananların doktora başvurmaları tavsiyesinde bulundu.  Geçen hafta Twitter hesabından, kongredeki ofisinin Washington DC’de restoranlara girmek için getirilen aşı zorunluluğuna uymayacağını yazan Massie, yemeklerini Virginia eyaletinden alacaklarını ya da evden getireceklerini aktarmıştı. Temsilciler Meclisi’ndeki maske zorunluluğunu da “bilime ve anayasaya aykırı bulduğunu” belirten Massie, geçen yıl koronavirüse yakalandığı için bağışıklığı olduğunu öne sürüyordu.

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