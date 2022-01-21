Türkiye Değişim Partisi'nde istifa! Onurcan Yazıcı: Genel merkezde darp edildim, mafya oluşumu var

TDP'den istifa ettiğini duyuran eski Gençlik Kolları Genel Başkan Yazıcı, parti içindeki mafya oluşumları tarafından tehdit edildiğini söyledi.

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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Gençlik Kolları Genel Başkanlığı görevinden 10 gün önce ayrıldığını duyuran avukat Onurcan Yazıcı, bugün partisinden de istifa ettiğini duyurdu. Yazıcı, TDP Genel Başkan Mustafa Sarıgül’ün parti içerisinde mafya oluşumlarına izin verdiğini ve Genel Merkezde darp edildiğini öne sürdü.



“Parti içerisinde mafya oluşumu var”

Türkiye Değişim Partisi Gençlik Kolları Kurucu Genel Başkanı avukat Onurcan Yazıcı, bugün bir basın toplantısı düzenledi. Yaklaşık bir yıl önce “değişim” diyerek demokrasiye inanarak, yola çıktıklarını, ancak yaşanan son gelişmelerle bunun Türkiye Değişim Partisi çatısı altında mümkün olamayacağını gördüklerini ifade etti.



"Hukuka aykırı olarak aldıkları kararı yayınlamaya dahi korkmuşlar"

Dün toplanan olağanüstü MYK toplantısında alınan ve katılım yeterliliği açısından hukuka aykırı olan bir kararla pazar günü yapılması planlanan Gençlik Kolları Kurultayı’nın belirsiz bir tarihe ertelendiğini anlatan Yazıcı, “Parti içinde demokrasiye inancı olmayanlar ve sandıktan istedikleri sonucu çıkaramayacak olanlar, hukuka aykırı olarak aldıkları kararı yayınlamaya dahi korkmuşlar, lüzumu halinde baskın bir seçim planlayarak parti içi demokrasiye gölge düşürmüşlerdir” dedi. Yazıcı, Türkiye Değişim Partisi Genel Merkezi’nde darp ve tehdit edildiğini ve bunu yargıya intikal ettirdiğini kaydetti.



Parti içi, mafya tipi oluşumlar

Gazete Duvar’dan Elvan Yılmaz’ın haberine göre, TDP Genel Başkan Mustafa Sarıgül’ün parti içerisindeki mafya oluşumlarına izin verdiğini öne süren Yazıcı, “Parti içi, mafya tipi oluşumlara izin vererek gençlik kolları genel başkanına hakaret edilmesine göz yumanlar, genel merkez binası içerisinde yine gençlik kolları genel başkanının tehdit edilerek darp edilmesi karşısında da sessiz kalmışlardır. Tüm bu yaşanılan olaylar, darp raporları ve karakol ifade tutanaklarıyla tarafımca yargıya intikal ettirilmiştir” dedi.



“Sarıgül, darp faillerini MYK ile ödüllendirdi”

Parti Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ün omuz omuza yürüdüğü genç arkadaşlarına sahip çıkmadığını kaydeden Yazıcı son olarak şunları söyledi: “Yaşanılan olayların faillerini ve azmettiricilerini, yeni yapılan MYK değişikliği ile görevlendirerek ödüllendirmiş ve maalesef parti yetkililerinin büyük bir kısmı da bu yaşanılanlara teslim olmuştur. Tüm bu olan bitenler neticesinde yaklaşık 10 gün önce yalnızca partideki görevimden istifa etmiş olsam da bugün itibariyle parti kurucu üyeliğimden de istifa ediyor, demokrasiye inananlar ve dik duruş sergileyenler adına kıvılcım olmaktan onur duyuyorum. Biz gençler olarak, demokrasiye inancı olan insanlarla mücadelemize devam edeceğiz.”