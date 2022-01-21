Sosyal medyada paralı dönem başlıyor Marc Zuckerberg aboneliği duyurdu

Sosyal medya şirketleri abonelik modellerini ortaya koydu. Çok yakında sosyall medya kullanırken ayrıcalıklı olabilmek için para ödemek durumunda kalacağız.

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Instagram kapsamlı bir açıklama yaparken TikTok abonelik sistemini test ettiğini söyledi. Hali hazırda abonelik modeli olan Twitter ise kapılarını NFT'lere açtı.

Haber Global'in haberine göre Meta’nın (Facebook) CEO’su Mark Zuckerberg Instagram için ABD’de abonelik sistemini test etmeye başlayacaklarını söyledi.

Zuckerberg benzer bir projenin sinyalini 2018 yılında da vermişti, şirket Instagram aboneliklerinden 2023 yılına kadar ücret almayacağını duyurdu. Instagram’da bir içerik üreticisine abone olan kişiler, üreticilerin sadece abonelere özel ürettiği içerikleri görebilecek. Instagram’ın CEO’su Adam Mosseri, “Abonelik tahmin edilebilir bir gelir yaratmanın en iyi yolu”değerlendirmesinde bulunuyor.

İçerik üreticileri abonelik ücretlerini kendileri aylık olarak belirleyebilecek, ücretler 0,99, 1.99, 2.99, 4.99, 9.99, 19.99, 49.99, 99.99 dolar olabilecek.

Abonelere mor daire

İçerik üreticileri bu abonelikler kapsamında Instagram’a özel storyler paylaşacak, tıpkı eskiden ‘yakın arkadaşlarım görsün’ özelliği gibi bu içerikleri sadece aboneleri görecek, 'yakın arkadaşlarım görsün' özelliğinde storylerde yeşil bir çember çıkarken, aboneler görsün özelliğinde bu daire mor renk olacak.

Test edilen başka bir özellik ise içerik üreticilerinin abonelere özel canlı yayın açması.

Bir üreticiye abone olanlar mor renkte bir abonelik rozetini profillerinde görecek. İçerik üreticisi kendisine kimlerin abone olduğunu görebilecek. Üreticisi kendisine yorum yapan veya etkileşime geçen kişinin abonesi olup olmadığını bilecek.