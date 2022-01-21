Ukrayna krizi için görüşme başladı ABD ve Rusya bir arada

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Ukrayna krizini görüşeceği toplantı İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı.

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Pek çok tarihi görüşmenin gerçekleştiği Cenevre'deki President Wilson Hotel'deki görüşmede, Ukrayna sınırındaki gerilim en önemli gündem maddesi olacak.

Görüşmenin ardından Lavrov'un TSİ 15.00'da, Blinken'in ise 15.30'da basın toplantısı yapacağı açıklandı.

Öte yandan, İsviçre Konfederasyon Başkanı Ignazio Cassis'in Blinken ve Lavrov ile ikili görüşmeler yapacağı bildirildi.

Cassis, görüşmelere ilişkin TSİ 18.00'da basın toplantısı düzenleyecek.

Bu arada, İsviçre'deki Kovid-19 kısıtlamaları kapsamında az sayıda gazeteciye akreditasyon verildi.

ABD ile Rusya arasındaki güvenlik görüşmeleri kapsamında, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy R. Sherman ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov 10 Ocak 2022'de Cenevre'de görüşmüştü.

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 16 Haziran'da yine Cenevre'de buluşmuş, iki lider ihtilaflı konuların çözümü için diyaloğun sürdürülmesi kararı almıştı.