ABD'li doktorun paylaşımı aşı karşıtlarının iddiasını çökertti

Koronavirüse karşı geliştirilen aşıya karşı çeşitli iddialarla bilgi kirliliği oluşturanlara cevap niteliğinde bir paylaşım ABD'li doktordan geldi.

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Aşıların koronavirüsten korumadaki etkisini gözler önüne seren görüntüler yayınlandı. ABD'li doktor tarafından paylaşılan görüntüler ile aşı karşıtlarının iddiaları bir kez daha çürütülmüş oldu.

Dünya 2019'un son günlerinden beri koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde.

Milyonlarca kişinin hayatına mal olan virüs için bilim dünyası ise tabiri caizse ilk günden beri teyakkuz haline geçmiş durumda.

Bu kapsamda pek çok aşı geliştirildi ve dünya genelinde yapılan milyarlarca doz aşı aşı ile pandemiye karşı elimiz her geçen gün güçleniyor.

Ancak uzmanlar aşı karşıtlığının önümüzdeki süreçteki en büyük tehlike olmaya devam edeceği uyarısında bulunuyor.

Zira aşı olmayan kişiler virüsün yeniden mutasyona uğrayacak alan bulmasına yardımcı oluyor. ABD'den aşı tartışmalarına son noktayı koyacak bir görüntü geldi.

Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesi Tanısal Radyoloji Anabilim Dalı'nda ilgili eğitim başkan yardımcısı olan Dr. Omer Awan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Awan aşılı bir kişinin akciğerleri ile aşı olmayan bir kişinin akciğerleri arasındaki farkı gösteren X-ışınlarını paylaştı.

Aşı olmayanlarda oksijen ihtiyacının çok belirgin ve entübe edilme olasılığının yüksek olduğunu belirten Awan şu ifadeleri kullandı;

'Virüs yükü veya enfeksiyon yükü, aşılanmamış bir bireyde aşılanmış bir bireye göre çok daha belirgin. Yayınladığımız görüntülere bakarsanız aşıların ne kadar etkili olduğunu net bir şekilde görebilirsiniz.'

Awan Görüntüdeki siyah kısımların oksijen olduğunu belirtiyor. Aşılanmamış kişide (sağda) oksijen miktarının daha az olduğu net bir şekilde görülüyor.

Awan, görüntülerin aşılanmamış kişilerin zihnini değiştireceğini umduğunu söyledi.

Dünyanın dört bir yanında devam eden aşı karşıtlığının en çok sile getirilen argümanı virüsün doğal bağışıklık sağladığı iddiası.

Aşı karşıtları bu sayede Kovid aşısına ihtiyaç olmadıklarını öne sürerken söz konusu görüntüler ile bunun gerçeği yansıtmadığı bir kez daha kanıtlandı.