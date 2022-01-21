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Yurt dışından gelen araçlara hurda aracınkini taktılar İstanbul'da operasyon

Yurt dışından gelen araçlara hurda aracınkini taktılar İstanbul'da operasyon

İstanbul’da yurt dışından getirdikleri araçların şase numaralarını hurda araçlarla değiştirip satmak isteyen 2’si kadın 30 kişi yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği oto hırsızlığı yapan çeteyi takibe aldı. Yaklaşık 3 aylık takip sonucunda İstanbul merkezli 5 ilde operasyon düzenledi. Geçtiğimiz Salı günü yaptığı operasyonla 2’si kadın toplam 30 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, Kalaşnikof silah ve bir adet tabanca ve 520 adet mermi ve araba ruhsatları ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, hurda araçlarla çalıntı araçların şase numarasını değiştirerek piyasaya sürdükleri ve bir kaçını da sigortaya bildirip para alıp da sonra sattıkları belirlendi. Ayrıca, yurt dışından getirdikleri araçlarında şase numarasını değiştirerek piyasaya sürdükleri öğrenildi.

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