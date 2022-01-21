Galatasaray'ın eski başkanı Selahattin Beyazıt hayatını kaybetti

Galatasaray Spor Kulübü'nün eski başkanlarından Selahattin Beyazıt, 91 yaşında hayatını kaybetti.

Abone ol

Galatasaray Spor Kulübünde iki dönem başkanlık yapan Selahattin Beyazıt, 91 yaşında hayatını kaybetti. Beyazıt, 1969-1973 ve 1975-1979 yılları arasında Galatasaray'da başkanlık yapmıştı.

Galatasaray'a Riva arazisini kazandıran başkan

Selahattin Beyazıt'ın iki başkanlık dönemi boyunca Galatasaray iki lig şampiyonluğu, iki TSYD Kupası, iki Federasyon Kupası ve iki de Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanmıştı. Selahattin Beyazıt, Galatasaray'a Riva arazisini kazandıran başkan olarak biliniyordu.