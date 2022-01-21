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Tansiyon yükseliyor! Rusya Belarus’a iki S-400 gönderdi

Tansiyon yükseliyor! Rusya Belarus’a iki S-400 gönderdi

Ukrayna sınırına onbinlerce asker yığan Rusya, askeri tatbikatlar için Belarus’a iki S-400 hava savunma sistemi gönderdi.

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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, S-400’lerin Belarus’ta Rusya ile düzenlenen "Müttefik Kararlılığı-2022" isimli ortak askeri tatbikata katılacağı belirtildi.

Açıklamada, tatbikat için S-400’lerin yanı sıra "Pantsir-S" hava savunma füze sistemleri ve 12 "Su-35" savaş uçağının Belarus’a gönderileceği kaydedildi.

"Müttefik Kararlılığı-2022" isimli ortak askeri tatbikat, 10 Şubat’ta başlayacak.

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