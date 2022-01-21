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O iddiaya çıldırdı! Klima tamircisi dehşet saçtı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
O iddiaya çıldırdı! Klima tamircisi dehşet saçtı

ADANA'da, daha önce bakım için gittiği evde kendisini hırsızlıkla suçladıkları iddiasıyla tartıştığı çift ve oğullarını tabancayla yaralayan klima tamircisi tutuklandı.

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Merkez Seyhan ilçesinde 19 Ocak'ta sokakta tartıştığı İbrahim K. (43) ve eşi Hayat K. (45) ile oğulları Şehmus C.K'yi (18) tabancayla yaralayıp kaçtığı iddiasıyla gözaltına alınan Murat T'nin (30) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Murat T, ifadesinde, ailenin klimasını tamir ettiğini ancak cihazdan parça çalmadığını, olay günü de sokakta karşılaşmaları üzerine aralarında kavga çıktığını, bıçak çekilmesi üzerine silahıyla kendisini korumak için ateş ettiğini öne sürdü.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Murat T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Yaralılardan Hayat K. ve oğlu Şehmus C.K'nin taburcu edildiği, İbrahim K'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Denizli Mahallesi'nde 19 Ocak'ta silahla ateş açılması sonucu İbrahim K. ve eşi Hayat K. ile oğulları Şehmus C.K. yaralanmıştı. Polis, kaçan şüpheli Murat T'yi yakalamıştı. Murat T'nin, daha önce çiftin evine klima bakımı için gittiği ve burada cihazın bir parçasını çaldığı iddiasıyla tartıştığı İbrahim K. tarafından darbedildiği ileri sürülmüştü.

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