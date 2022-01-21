Kripto para piyasasında deprem! Kayıp büyük oldu Bitcoin (BTC) neden düştü?

Kripto para piyasasının en büyük hacimli birimi Bitcoin (BTC), 43.500 dolar bandından yüzde 12’yi aşan düşüşle 38.220 dolar seviyesine kadar gerileyerek son 5.5 ayın en düşük seviyesini gördü. Bitcoin ile beraber diğer kripto paralar için de düşüş sert oldu.

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Kripto para piyasası Bitcoin ve Ethereum öncülüğünde çakıldı. Kripto para piyasasında işlem hacmi son dönemde Fed'in şahinleşme süreciyle azalmış, zaman zaman yükselme çabası sınırlı kalmıştı. Uzmanlar kripto paraların açıklanan veriler ve yapılan açıklamalara aşırı duyarlı olması nedeniyle kredili ve kaldıraçlı işlemlerden uzak durulması gerektiğini sık sık vurguluyor. Peki Bitcoin ve kripto paralar neden düşüyor?

Bitcoin ve kripto paralar için deprem

Sabah'ın haberine göre Fed tutanaklarının yayımlanmasının ardından 42.500 dolar düzeyine kadar çekilen Bitcoin, zaman zaman toparlanma emareleri gösterse de yükselişler sınırlı kaldı. Dün akşam saatlerinde 43.500 dolar bandında seyreden Bitcoin, özellikle gece yarısından sonra sert düşüş göstererek yüzde 12'nin üzerinde değer kaybına uğradı ve bu sabah 38.220 dolara kadar çekildi.

2021 yılının ikinci yarısında yakaladığı yükseliş trendi ile 10 Kasım tarihinde 69 bin dolar düzeyinde tarihi zirvesini gören Bitcoin, bu seviyenin görülmesinin ardından gevşedi. Önce 60 bin dolar bandında tutunma mücadelesi veren Bitcoin bu psikolojik bantta tutunamadı. Daha sonra 55 bin doların da altını görerek Aralık ayının başında teknik olarak ayı piyasasına girdi.

Bitcoin (BTC) neden düştü?

Dünya merkez bankalarının öncüsü ABD Merkez Bankası (Fed) 14-15 Aralık 2021'de düzenlenen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının tutanaklarını yayımladı. Tutanaklar, faiz artışının piyasa beklentisinden daha erken olabileceğini gösterdi.

'Faiz artışı'nın beklenenden erken olabileceği durumu piyasalarda likiditenin azalacağı algısı yaratarak, zaten aşırı oynak olan kripto paralar ve Bitcoin'de düşüşü tetikleyen önemli etmenlerden birisi oldu.

Fed tutanaklarıyla 42.500 dolar bandına kadar gerileyen Bitcoin'de zaman zaman tepki alımları görülmeye çalışsa da yükselişler sınırlı kaldı. Son olarak enflasyon ve enflasyon beklentilerinin kötüleşmesi sonucu ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'den dikkat çeken enflasyon açıklaması geldi. Yellen, Fed'in enflasyonu yüzde 2 bandına çekeceğine inandığını belirterek, "Enflasyon, aralarında benim de olduğum ekonomistlerin çoğunun beklediğinden daha fazla yükseldi. Elbette bizim Fed ile birlikte sorumluluğumuz bunu düzeltmek" diye konuştu.

Bu açıklama sonrası Bitcoin, salgın döneminde uygulanan ultra gevşek para politikalarından dönüşün daha sert olabileceği algısıyla giderek gevşedi. Öte yandan, düşüşte daha önce kripto paralar konusunda katı bir tutum sergilemeyen Rusya Merkez Bankası'nın 'Kripto para madenciliği yasaklansın' önerisinin de etkili olduğu piyasalarda konuşuluyor.