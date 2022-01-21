Timsah Celil Çukur'daki Ahmet Melih Yılmaz son hali nasıl? Ahmet Melih Yılmaz kimdir yaşı kaç?

Birçok tiyatro oyununda oynayan Çukur dizisinde Timsah Celil karakteri ile akıllara kazınan ve son olarak Cam Tavanlar'da Şinasi karakterine hayat veren oyuncu Ahmet Melih Yılmaz trans birey olduğunu duyurdu ve son halini instagram hesabından duyurdu. 33 yaşında olan Ahmet Melih Yılmaz merak konusu oldu. Peki Ahmet Melih Yılmaz son hali nasıl, trans birey ne demek, nasıl olur?

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Çukur dizisinde Timsah Celil karakteri ile akıllara kazınan ve birçok tiyatro oyununda rol alan, trans bireyi sahnede canlandıran ve son olarak Cam Tavanlar dizisinde Şinası karakteri ile ekrana gelen oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, trans bişey olduğunu duyurdu. Magazin basınında bomba etkisi yaratan bu haberin ardından birçok kişi Ahmet Melih Yılmaz'ı araştırmaya başladı. 33 yaşında olan Ahmet Melih Yılmaz, resmi instagram hesabı 'melibendeli' adresinden son halini ve geçirdiği değişimi yayınladı. Peki kimdir Ahmet Melih Yılmaz, aslen nereli, hangi dizilerde oynadı. Trans birey ne demek?

Birçok tiyatro oyununda yer alan ve televizyon dizilerinde de boy gösteren Ahmet Melih Yılmaz, artık bambaşka biri. Çukur'un Timsah Celil'i, Cam Tavanlar'ın Şinasi'si özgürce kimliğini değiştirdi. Değişimini de TikTok videoları ve Instagram hesabından duyurdu!

Trans bireyi canlandırmıştı: 2013 yılında 'Kadınlar Aşklar Şarkılar' isimli tiyatro sahnesinde trans bireyi canlandırmış Ahmet Melih Yılmaz. Sahnede trans kadınların dünyasını anlatan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, kendisinin de oyun sırasında tacize uğradığını söylemiş. 'Dans sahnesinde masaların arasında dolaşarak seyirciyle daha yakın olmak istedim. O esnada adamın teki çıkardığı 20 lirayı cebime sıkıştırdı' diyen Yılmaz, 'Trans kadınların gerçek birer devrimci olduğunu düşünüyorum' ifadesini kullanmış.

20'de Adana Altın Koza Film Festivali'nde ‘Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü'ne bile layık görülmüştü başarılı oyuncu.

Ahmet Melih Yılmaz kimdir: 1989 Ankara doğumlu Ahmet Melih Yılmaz 33 yaşındadır. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Ankara Üniversitesini kazanan Yılmaz Tiyatro Bölümünü tamamladı. Tiyatro alanında deneyim sahibi olan Yılmaz "Woyzeck Masalı" adında Erdal Beşikçioğlu'nun yönettiği oyunu sayesinde performansıyla dikkat çekti.

Tiyatro oyunlarının dışında dizi ve film projelerinde de yer alan Yılmaz, Hatırla Gölül ve Çukur dizilerinde oynadı. Reyting rekorları kıran "Çukur" dizisinde, "Timsah Celil", Cam Tavanlar dizisinde "Şinasi" karakterlerine hayat verdi.

Ahmet Melih Yılmaz'ın rol aldığı tiyatro oyunları aşağıdaki gibidir:

Kadınlar, Aşklar, Şarkılar/ Oyuncu

Woyzeck Masalı/ Oyuncu - 2015

Hep Sonradan/ Oyuncu - 2019

Tevaffuk (Yusuf ile Halit)/ Oyuncu

Apaçi Gızlar/ Müzik - 2016

Artık Hiçbi'şii Eskisi Gibi Olmayacak Sil Gözyaşlarını (Avzer)/ Oyuncu - 2014

Hep Sonradan/ Oyuncu

Kuyu/ Yönetmen

Bernarda Alba'nın Evi/ Oyuncu/ Yönetmen

Film ve diziler:

Felaket (Meriç, Kısa Filmi 2010)

Hatırla Gönül (TV Dizisi 2015)

Abluka (Sinema Filmi 2015)

Daha (Osman, Sinema Filmi 2017)

Körfez (Cihan, Sinema Filmi 2017)

Yuva (Asker, Sinema Filmi 2018)

Gölgeler İçinde (Ati, Sinema Filmi 2019)

Çukur (Timsah Celil, TV Dizisi 2019-2020)

Orada (Volkan, Kısa Filmi 2020)

Yeniden Leyla (Sinema Filmi 2020)

İçimdeki Kahraman (Kahraman, Sinema Filmi 2021)

Ali'nin Tabiatı (Musa, Sinema Filmi 2021)

Ex Aşkım (Berke, TV Dizisi 2021)

Camtavanlar (TV Dizisi 2021)