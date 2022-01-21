Ekonomik sorunlar seçmene soruldu Muhalefete şok sonuç!

Muhalefetin ekonomik sorunları çözüp çözemeyeceğinin sorulduğu yabancılara yönelik ankette çarpıcı sonuçlar çıktı. Seçmenin yarısından fazlası muhalefetin çözebileceğine inanmıyor.

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Seçim anketleri 2023 olarak tarih söylenen seçimler öncesi gündem belirlemeye devam ediyor. Milliyet yazarı Zafer Şahin yabancılar için yapılan araştırma anketini yayınladı. 20 Aralık sonrası yapılan ankete göre muhalefetin ekonomik sorunları çözeceğine dair inanç düşük durumda. Şahin yazısında şunlara yer verdi:

Ekonomide yaşanan sıkıntıların AK Parti’yi zorladığı bir gerçek. Sokaktaki adam için tüm dünyada küresel bir krizin olması, elektrik, doğal gaz, benzin ve gıda fiyatlarının her yerde yükselmesi bir şey ifade etmiyor. O haklı olarak kendi cebine bakıyor.

Özetle, muhalefet için bundan daha uygun bir konjonktür bulunamaz. Saha, zemin, hava şartları hep onlardan yana. Ama olmuyor. Beceremiyorlar. Millet ne Erdoğan’dan ne de AK Parti’den vazgeçmiyor.

Elimde döviz kurunun serbest düşüşe geçtiği 20 Aralık gecesinden bir hafta sonra yabancılar için yapılmış bir siyasi gündem araştırması var. Türkiye genelinde 3 bin 83 seçmenle görüşülerek hazırlanmış.

Araştırmanın en can alıcı sorusu şu: Sizce muhalefet Türkiye’nin gündemini ve sizin gündeminizi oluşturan sorunları çözebilir mi?

Bu soruya verilen cevaplar muhalefeti kara kara düşündürecek cinsten. Seçmenin yüzde 56.3’ü “Muhalefet sorunları çözemez” diyor. Sadece yüzde 32.7’lik bir seçmen grubu Türkiye’nin sorunlarını muhalefetin çözeceğine inanıyor!

Kılıçdaroğlu, Akşener ve küçük ortakları için ne kadar hazin bir tablo değil mi? Şu şartlarda bile hepsi bir Erdoğan etmiyor milletin gözünde. Ve yabancılar da bunun farkında.