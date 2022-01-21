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Aşı olmayan Djokovic'in korona ilacı üreten şirkete yatırımı ortaya çıktı

Aşı olmayan Djokovic'in korona ilacı üreten şirkete yatırımı ortaya çıktı

Aşı olmadığı için Avustralya Açık'a katılamayan ve sınır dışı edilen Novak Djokovic'in koronavirüs ilacı üreten bir şirketin hisselerinin yüzde 80'ini aldığı ortaya çıktı.

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Geçtiğimiz haftaya tenisin 1 numarası Sırp sporcu Novak Djokovic'in Avustralya'daki vize krizi damga vurmuştu.

Korona aşısı olmadığını açıklamayan Djokovic, başkent Melbourne'de başlayan Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını bildirmişti.

Melbourne'e ulaştıktan sonra muafiyet kararı kabul edilmeyen ve ülkeye giriş vizesi iptal edilen Djokovic, mültecilerin tutulduğu otele gönderilmişti.

Avustralya Açık'ta 9, kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, vize iptaline itiraz ederek kararı federal mahkemeye taşımıştı.

Aşı olmadı sınır dışı edildi
Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke'nin, yetkilerini kullanarak Sırp tenisçinin vizesini iptal etmesi üzerine, Djokovic'in avukatları tekrar mahkemeye başvurmuştu.

Melbourne kentindeki Avustralya Federal Mahkemesinde 3 hakimden oluşan ekibin baktığı duruşmada Bakan Hawke'nin verdiği vize iptali kararı onaylanmıştı.

Djokovic, daha sonra ülkeden sınır dışı edildi.

Korona ilacı üreten şirketin yüzde 80'ini aldı
Bütün bu yaşananların ardından aşı karşıtlığı ile bilinen sporcunun sağlık sektörüne yaptığı bir yatırım ortaya çıktı.

Djokovic’in geçen yaz Danimarkalı biyoteknoloji firması QuantBioRes’in hisselerinin yüzde 80’inini satın aldığı gündeme geldi.

Şirketin CEO’su Ivan Loncarevic, Reuters’a hisse satışını doğruladı ancak ne kadar ödediğini yanıtlamadı.

QuantBioRes şirketinin Danimarka, Avustralya ve Slovenya’da çalışan 11 araştırmacısı olduğunu söyleyen Loncarevic, korona aşısı üzerine değil tedavi üzerine çalıştıklarını vurguladı.

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