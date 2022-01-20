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CHP'li Engin Özkoç 50 bin TL manevi tazminat ödeyecek

CHP'li Engin Özkoç 50 bin TL manevi tazminat ödeyecek

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle açılan tazminat davası karara bağlandı.

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CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kişilik hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle açılan tazminat davasında, Ankara 35'nci Asliye Hukuk Mahkemesi, Özkoç'un 50 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Özkoç hakkında suç duyurusu
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un 4 Ocak 2020 tarihli basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle Erdoğan'ın avukatı, Özkoç hakkında suç duyurusunda bulundu.

50 bin lira manevi tazminat ödeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik hakkının ihlal edildiği iddiasıyla açılan dava bugün sonuçlandı. Ankara 35'nci Asliye Hukuk Mahkemesi, davanın kısmen kabulüne karar vererek 50 bin TL manevi tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tahsiline karar verdi.

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