Tarkan'dan Sezen Aksu paylaşımı

Ünlü sanatçı Tarkan'dan, son günlerde eleştirilerin hedefinde olan Sezen Aksu'ya destek geldi. Sezen Aksu ile olan bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Tarkan, Aksu'ya yapılan ayıbın unutulmayacağını, tarihe yazılacağını söyledi.

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Tarkan'dan Sezen Aksu'ya destek geldi. Sosyal medya hesabından Aksu ile olan bir fotoğrafını paylaşan ünlü sanatçı, yapılanları haksızlık ve saygısızlık olarak nitelendirdi.

Sezen Aksu'nun şarkıları ve varlığı ile bu toprakların, vicdanın ve kalbin sesi olduğunu söyleyen Tarkan, "Ülkemizin en büyük değerlerindendir. Candır, canımızdır o" ifadelerini kullandı.

İşte Tarkan'ın Instagram hesabından yaptığı o Sezen Aksu paylaşımı;

"Son günlerde kendisine yapılan haksızlık, saygısızlık ve ayıp hiç bir zaman unutulmayacak, tarihe yazılacaktır.

Bugünün tbt’si de Sezen’le yıllar önce gittiğimiz Thailand tatilinde herkesi ekip başbaşa gezip tozduğumuz, eğlendiğimiz, tanınmadan özgürlüğün tadını çıkardığımız unutulmaz anlardan olsun."