Bilecik Belediye Başkanı'ndan rüşvet açıklaması

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, belediyenin iştiraki olan Kayı A.Ş'nin yönetim kurulu başkanlığını yürüten Selçuk E'nin rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınmasına ilişkin açıklamada bulundu.

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Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, belediyenin iştiraki olan Kayı A.Ş'nin yönetim kurulu başkanlığını yürüten Selçuk E'nin rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınmasına ilişkin süreci yakından takip ettiklerini bildirdi.

Şahin, yazılı açıklamasında, Selçuk E'nin belediye binasına gelen emniyet mensuplarınca gözaltına alındığını ve halen ifadesi alınmak üzere bekletildiğini kaydetti.

Belediye Başkanından açıklama: Siyasi hamleye dönüştürüp...

"Bu soruşturmayı siyasi bir hamleye dönüştürüp belediyemize ve hizmetlerine yönelik saldırıya çevirmek isteyenlerin ellerini ovuşturduğunu görüyor, duyuyoruz." açıklaması yapan Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Bilecik Belediyesi olarak elde edilen kazanımlarımızın, güvenin ve siyasi istikrarımızın zedelenmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Suç varsa suçu işleyen kim olursa olsun gereğini yapacağımızdan ve hiçbir yasa dışı faaliyetin arkasında durmayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk E. tarafımca görevden alınmıştır. Soruşturmayı yürüten yetkili kurumlara gereken desteği verdiğimizi, süreci yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."