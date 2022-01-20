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Cemal Enginyurt: 400 lira elektrik faturası ödeyen aile 1000 lira elektrik faturası ödemeye başladı

Cemal Enginyurt: 400 lira elektrik faturası ödeyen aile 1000 lira elektrik faturası ödemeye başladı

Demokrat Parti (DP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, yapılan zamlarla milletin büyük bir yokluk içerisine düştüğünü öne sürdü.

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Enginyurt, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, enflasyonun sebep, faizin ise sonuç olduğunu Merkez Bankası'nın bugünkü kararıyla anladığını söyledi.

Bugüne kadar düşen faiz karşısında enflasyonun arttığını, bunun da zam olarak vatandaşa yansıdığını ifade eden Enginyurt, "Nihayet bugün yanlıştan geri döndüler ama olan millete oldu. Çünkü doğal gaz arttı, elektrik arttı, akaryakıt fiyatları 15 liraya dayandı. Elektrik ve doğal gaz faturaları sebebiyle yüz binlerce insanın evinde doğal gaz kesildi, elektrikler kesilmeye başlandı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "elektrik faturalarında geçen yıl 165 milyar lira fedakarlık yapıldığı" yönündeki açıklamasını anımsatan Enginyurt, şöyle konuştu:

"Nerede yaptınız, kim gördü? Fedakarlığınızın karşılığı yılbaşı gecesi yapılan yüzde 127 zam mıydı? 'Bulgaristan'dan, Romanya'dan, Polonya'dan elektrik almayı durdurduk' diyorsunuz. 'Türkiye elektrik ihraç ediyor' diyorsunuz ama kendi vatandaşımıza zulme devam ediyorsunuz. 400 lira elektrik faturası ödeyen bir aile 1000 lira elektrik faturası ödemeye başladı. Türk milleti büyük bir perişanlık yaşıyor. Türk milleti büyük bir yokluk içerisine düştü. Açlık her geçen gün artıyor. Millet ekmek bulamaz hale geldi. Biz sizden fedakarlık bekliyoruz Sayın Cumhurbaşkanı. Fedakarlığınızı doğal gaz, elektrik ve akaryakıt zamlarını geri çekerek gösterin. Bu zulme dur demelisiniz."

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