Özgür Özel: Merkez Bankası faiz kararı yolun sonunu gösteriyor

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tutma kararı ile ilgili "Yolun sonuna gelindiği gösteriyor. Recep Tayyip Erdoğan neden faiz baronları karşısında eğildi. Hadi indirseydi faizi ama doğru değildi. Çünkü onun tezi, inadı yüzünden bıçak kemiğe dayandı" dedi.

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CHP'li Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomik çevrelere güven vermeyen açıklamalarını sürdürdüğünü belirterek "Daha düne kadar, yeni ürünün tuttuğunu, dolardan TL'ye geçiş olduğunu diyordu. 163 milyar dolar döviz hesabı vardı, şimdi de aynı var. Bankalardaki döviz hesaplarında anlamlı hiç fark yok. Yeni kur korumalı mevduat hesabında Türk lirası mevduata çevirmesi yok. 20 Aralık günü olan mevduat ile bugünkü arasında hiçbir fark yok. Fark ne, eskiden TL'de duran vatandaş şimdi döviz korumalı hesaba geçti" diye konuştu.

Büyük fark büyük hataları ortaya koyuyor

Özel, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Sait Erdal Dinçer'in '84 milyona karşı sorumluluğum var' şeklinde açıklama yaptığını ifade ederek "Sana sorulan o değil, sen rakam söyle, söyleyebiliyor musun? Çünkü rakamlara girdiğinde yalan söyledikleri ortaya çıkacak. Enflasyon Araştırma Grubu, enflasyonu yüzde 82,8 olarak hesaplamışlar. TÜİK ise yüzde 36. Arada dağlar var. Bu kadar büyük fark, büyük hataları ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

Birinin gidip diğerinin gelmesi sonucu değiştirmez

Özel, TÜİK Başkanı Dinçer'in istifa ettiği ancak kabul edilmediği iddialarına ilişkin "Olasıdır, hangi kuklanın geleceğinin bir önemi yoktur. Birinin gidip, diğerinin gelmesi sonucu değiştirmez. TÜİK'i, 'Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumu'na çeviren anlayışın değişmesi lazım" dedi. Özel ayrıca Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tutma kararına ilişkin de "Yolun sonuna gelindiğini gösteriyor. Recep Tayyip Erdoğan neden faiz baronları karşısında eğildi. Hadi indirseydi faizi ama doğru değildi. Çünkü onun tezi, inadı yüzünden bıçak kemiğe dayandı. Onun sonucudur" açıklamasında bulundu.