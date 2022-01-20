Elektrik zammı faturalara kallavi yansıdı! Herkes elektrik faturasını paylaşıyor hale bakın

2022'nin ilk sabahı açıklanan zamlar arasında en çok dikkat çeken, kademeli olarak %50 ila %125 arasında değişen elektrik zammı oldu. Aylık 150 kilovatsaatlik tüketim kritik sınır olarak belirlendi. Bunun altındaki ve üstündeki harcamalar artık farklı fiyatlandırılıyor. Elektrik tarifesi hanelerde 150 kWh’ye kadar olan tüketimler kilovatsaat başına vergiler dahil 1,37 TL’den faturalandırılırken, bunun üzerindeki her kilovatsaat tüketim için uygulanacak birim fiyat ise 2,06 TL oldu. Zamma sadece %50 oranında maruz kalmak için ayda 150 kilovatsaatten az tüketmek gerekiyor. Tüketim bu sınırın üstüne çıktıkça, hissedilen zam seviyesi de artıyor. Ocak 2022 itibariyle faturalarını almaya başlayanlar işte bu kademeli zammın şokunu yaşamaya başladı.