BIST 2.004
DOLAR 13,38
EURO 15,18
ALTIN 792,39
HABER /  GÜNCEL

İzmir'e de kar geliyor! İstanbul ve İzmir kar yağışı için Orhan Şen'den duyuru

İzmir'e de kar geliyor! İstanbul ve İzmir kar yağışı için Orhan Şen'den duyuru

İSTANBUL bu kış ilk etkili kar yağışını cumartesi günü alacak. Balkanlar üzerinden gelen kar yağışı İzmir'e de ilk kar yağışını getiriyor.

Abone ol

Türkiye Meteoroloji Genel Müdürlüğü cumartesi günü Balkanlar üzerinden yoğun kar yağışının geleceğini duyurdu. Önümüzdeki hafta 24 Ocak 2022 itibariyle Karadeniz üzerinden de daha soğuk bir hava ve daha yoğun kar yağışı geliyor. Meteoroloji Karadeniz üzerinden gelecek aşırı soğuk ve kar yağışın tüm yurdu vuracağını duyurdu. Meteoroloji profesörü Orhan Şen ise 24 Ocak pazartesi günü Karadeniz'den gelecek olan kar yağışının İzmir'e de kar bırakacağını söyledi. İstanbul da en etkili kar yağışını Karadeniz'den gelecek bu yağışla alacak. Meteoroloji Profesörü Orhan Şen'in İstanbul ve İzmir için yaptığı tahmin şöyle:
-Cuma gecesi Marmaradan başlayarak iç ve batı bölgelerinde sıcaklık Kar sınırında olacak. Trakya (yarın gece kar var) ve Ege kıyısı hariç karla karışık yağmur ve KAR yağışı olur. Kar yağışı 4 gün devam edecek en yaygın ve yoğun Pazar Pazartesi. Pazartesi İzmir'de kar alabilir.

izmir kar yağışı
İZMİR için meteoroloji genel müdürlüğünün sitesinde yer alan 5 günlük hava durumu tahmininde de pazartesi günü kar görünüyor.


-İstanbul bugün açık ve az bulutlu. Sıcaklık gündüz 9 C gece 1 C. Yarın (cuma) gece İstanbulda karla karışık yağmur başlar ilerleyen saatlerde KAR olur. Salı gününe kadar aralıklı devam eder. Normal bir kar yağışı.

İSTANBUL için meteorolojinin sitesinde yer alan 5 günlük hava durumu tahmininde cuma günü karla karışık yağmur, hafta sonundan itibaren ise kar yağışı var. 

-Cumartesi günü Bursa Balıkesir Sakarya Düzce Kastamonu Bolu Eskişehir Kütahya hattında yoğun KAR yağışı olabilir. Buralarda ulaşımda aksamalara karşı tedbir alınmalıdır. Şehir içinde karla mücadele kar başlamadan önce başlamalıdır. Akşamdan yollara solüsyon atılmalıdır.

İlgili Haberler
Yarın kar geliyor Meteoroloji son dakika haberiyle ürküttü asıl pazartesi çok kötü Meteoroloji profesörü Orhan Şen söyledi : Bursa, Balıkesir, Sakarya'ya kuvvetli kar yağışı var
ÖNCEKİ HABERLER
Meteoroloji profesörü Orhan Şen söyledi : Bursa, Balıkesir, Sakarya'ya kuvvetli kar yağışı var
Meteoroloji profesörü Orhan Şen söyledi : Bursa, Balıkesir, Sakarya'ya kuvvetli kar yağışı var
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Asgari ücret için şikayet yağdı! İş yerleri 1000 lirayı geri istiyor
Asgari ücret için şikayet yağdı! İş yerleri 1000 lirayı geri istiyor
İYİ Parti ile CHP arasında kriz çıktı Ahmet Çelik'ten CHP'li belediye başkanlarına sert tepki
İYİ Parti ile CHP arasında kriz çıktı Ahmet Çelik'ten CHP'li belediye başkanlarına sert tepki
Oruç Reis eşi kimdir kaç çocuğu var tarihte Oruç Reis hiç evlendi mi?
Oruç Reis eşi kimdir kaç çocuğu var tarihte Oruç Reis hiç evlendi mi?
Sakarya'da elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangın faciaya yol açtı
Sakarya'da elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangın faciaya yol açtı
Rusya Dışişleri: İngiltere Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapıyor
Rusya Dışişleri: İngiltere Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapıyor
Mustafa Varank: Biz hedeflerimizi birer birer gerçekleşince sesleri kesildi
Mustafa Varank: Biz hedeflerimizi birer birer gerçekleşince sesleri kesildi
Gülistan Doku'nun kişisel verilerini paylaşan Engin Yücel'e 2,5 yıl hapis
Gülistan Doku'nun kişisel verilerini paylaşan Engin Yücel'e 2,5 yıl hapis
Hava buz gibi oldu doğal gazda rekor kırıldı
Hava buz gibi oldu doğal gazda rekor kırıldı