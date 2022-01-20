İzmir'e de kar geliyor! İstanbul ve İzmir kar yağışı için Orhan Şen'den duyuru

İSTANBUL bu kış ilk etkili kar yağışını cumartesi günü alacak. Balkanlar üzerinden gelen kar yağışı İzmir'e de ilk kar yağışını getiriyor.

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Türkiye Meteoroloji Genel Müdürlüğü cumartesi günü Balkanlar üzerinden yoğun kar yağışının geleceğini duyurdu. Önümüzdeki hafta 24 Ocak 2022 itibariyle Karadeniz üzerinden de daha soğuk bir hava ve daha yoğun kar yağışı geliyor. Meteoroloji Karadeniz üzerinden gelecek aşırı soğuk ve kar yağışın tüm yurdu vuracağını duyurdu. Meteoroloji profesörü Orhan Şen ise 24 Ocak pazartesi günü Karadeniz'den gelecek olan kar yağışının İzmir'e de kar bırakacağını söyledi. İstanbul da en etkili kar yağışını Karadeniz'den gelecek bu yağışla alacak. Meteoroloji Profesörü Orhan Şen'in İstanbul ve İzmir için yaptığı tahmin şöyle:

-Cuma gecesi Marmaradan başlayarak iç ve batı bölgelerinde sıcaklık Kar sınırında olacak. Trakya (yarın gece kar var) ve Ege kıyısı hariç karla karışık yağmur ve KAR yağışı olur. Kar yağışı 4 gün devam edecek en yaygın ve yoğun Pazar Pazartesi. Pazartesi İzmir'de kar alabilir.

İZMİR için meteoroloji genel müdürlüğünün sitesinde yer alan 5 günlük hava durumu tahmininde de pazartesi günü kar görünüyor.



-İstanbul bugün açık ve az bulutlu. Sıcaklık gündüz 9 C gece 1 C. Yarın (cuma) gece İstanbulda karla karışık yağmur başlar ilerleyen saatlerde KAR olur. Salı gününe kadar aralıklı devam eder. Normal bir kar yağışı.

İSTANBUL için meteorolojinin sitesinde yer alan 5 günlük hava durumu tahmininde cuma günü karla karışık yağmur, hafta sonundan itibaren ise kar yağışı var.

-Cumartesi günü Bursa Balıkesir Sakarya Düzce Kastamonu Bolu Eskişehir Kütahya hattında yoğun KAR yağışı olabilir. Buralarda ulaşımda aksamalara karşı tedbir alınmalıdır. Şehir içinde karla mücadele kar başlamadan önce başlamalıdır. Akşamdan yollara solüsyon atılmalıdır.