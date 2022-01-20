Kar yağışı cumartesi geliyor Meteoroloji İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Balıkesir'i uyardı

TÜRKİYE 22 Ocak 2022 cumartesi günü Balkanlar üzerinden gelen kar yağışının etkisine giriyor. 24 Ocak pazartesi ise bu kez Karadeniz üzerinden daha kuvvetli bir kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü sitesinden son hava durumu tahminini yayınladı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü sitesinden son dakika olarak geçen son hava durumu uyarısı yoğun kar yağışıyla ilgili oldu. Meteoroloji Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın, bu hafta sonundan (22.01.2022 Cumartesi) itibaren batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde etkili olacağını haber verdi. Sadece bu da değil. Önümüzdeki hafta 24 Ocak 2022 itibariyle Karadeniz üzerinden de daha soğuk ve daha yoğun kar yağışı geliyor. Meteoroloji Karadeniz üzerinden gelecek aşırı soğuk ve yağışın tüm yurdu vuracağını duyurdu. İşte meteorolojiden gelen gün gün hava durumu raporu:

21.01.2022 Cuma günü; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz’de beklenen yağışların, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz’de kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Marmara’nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde kar yağışı şeklinde diğer yağış alan yerlerde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

22.01.2022 Cumartesi günü yağışların; İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi ve batısı ile Batı ve Orta Karadeniz’de yoğun kar yağışı, Güney Ege ve Akdeniz’de kuvvetli yağmur ve sağanak, Toros Dağları’nda yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

23.01.2022 Pazar günü; tüm yurdun genellikle yağışlı olacağı, yağışların Akdeniz kıyı kesiminde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu’nun güneyi ve doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında kuvvetli ve yoğun kar yağışı şeklinde, Doğu Akdeniz’de ise kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.

24.01.2022 Pazartesi gününden itibaren; Karadeniz üzerinden gelecek aşırı soğuk hava nedeniyle yurtta beklenen yağışların kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yapılan son değerlendirmelere göre aşırı soğuk ve kar yağışlı havanın 27.01.2022 Perşembe gününe kadar etkili olması bekleniyor. Aşırı soğuk hava, yoğun kar yağışları, çığ tehlikesi ve zirai don için vatandaşlarımızın ve yetkililerin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmeleri önem arz etmektedir.