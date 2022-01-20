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Çorum'da feci kaza! AK Parti il yönetimini hüzne boğan ölüm

Çorum'da feci kaza! AK Parti il yönetimini hüzne boğan ölüm

Çorum’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Döndü Çelik’in AK Parti İl Başkan Yardımcısı Muhammet Durak Çelik'in annesi olduğu öğrenildi.

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Kaza, Çorum-İskilip yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y.(27) idaresindeki 19 ACL 585 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen F. İ.(29) yönetimindeki 06 BAB 511 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddeti ile otomobiller hurdaya dönerken, araçlarda bulunan D.Ç.(66), F.Ç.(31), A.Ö.(28), O.Ö.(30), F.İ.(29) ve M.Y.(27), yaralandı.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumu ağır olan Döndü Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Döndü Çelik’in AK Parti İl Başkan Yardımcısı Muhammet Durak Çelik'in annesi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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