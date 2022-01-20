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Köye inen kurtlar 100'e yakın küçükbaş hayvanı parçaladı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Köye inen kurtlar 100'e yakın küçükbaş hayvanı parçaladı

BATMAN’nın merkeze bağlı Yolveren köyüne inen kurtlar 100'e yakın küçükbaş hayvanı parçaladı.

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Kar yağışının etkili olduğu Batman’ta dün akşam saatlerinde kurtlar, Yolveren köyüne indi. Hayvan çiftliklerine giren kurtlar, koyun ve kuzulara saldırıp, 100’e yakının telef etti.

Köylülerden Cengiz Kıy, “Akşam karanlığı çökmüştü. Elektrikler de kesik olunca çiftliklere zamanında gidemedik. Tipi nedeniyle çiftliklere geç ulaştığımızda küçükbaş hayvanlardan 100’e yakının telef olduğu ve kaybolduğunu tespit ettik.

Aşırı fırtınadan besi çiftlikleri de hasar gördü. Tüfeklerle havaya ateş açarak kurtları kovalayabildik. Hayvanlarımızın çoğu telef oldu, bazıları yaralandı. Yetkililerden yardım bekliyoruz” dedi.

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