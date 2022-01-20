Merkez Bankası net döviz rezervi geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın net Döviz rezervlerindeki gerileme devam ediyor. Verilere göre 14 Ocak haftasında net rezervler 7,5 milyar dolara geriledi. Bir önceki hafta bu rakam 7,9 milyar dolar seviyesindeydi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın net döviz rezervleri 14 Ocak haftası itibariyle 7,5 milyar dolara geriledi.

Brüt rezervlerde ise sınırlı da olsa yükseliş izlendi. 14 Ocak haftasında brüt döviz rezervleri 109,55 milyar dolara yükseldi. 7 Ocak haftasında brüt döviz rezervleri 109,45 olarak kaydedilmişti.

Swap hariç net döviz rezervlerindeki düşüş de devam etti. Buna göre swaplar dışarıda tutulduğunda net döviz rezervinin eksi 56,9 milyar dolar olduğu görüldü. Bir önceki hafta bu rakam eksi 56,7 milyar dolardı.

Türkiye Cumhuriyet MerkezBankası (TCMB) toplam rezervleri 14 Ocak haftasında 104 milyon dolar artarak 109 milyar 549 milyon dolara yükseldi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 14 Ocak'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 287 milyon dolar azalışla 70 milyar 702 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 07 Ocak'ta 70 milyar 989 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 391 milyon dolar artarak 38 milyar 456 milyon dolardan 38 milyar 847 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 14 Ocak haftasında bir önceki haftaya kıyasla 104 milyon dolar artarak 109 milyar 445 milyon dolardan 109 milyar 549 milyon dolara yükseldi.