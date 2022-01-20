3600 ek gösterge hangi meslekleri etkiliyor maaş artışı ne olacak?

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, birçok çalışanın merakla beklediği 3600 ek gösterge hakkında son durum açıklaması yaptı ve 3600 ek gösterge için tarih verdi. Bilgin, Çalışmalarımızı başlattık, mayısta bitireceğiz. Mayısta Meclis'te" dedi. Peki 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsar?

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, merak edilen soruları cevapları ve 3600 ek gösterge hakkında son bilgileri verdi. Şu anda 3600 üzerinde yoğunlaştık. Çalışmalarımızı başlattık, mayısta bitireceğiz. Mayısta Meclis'te" dedi. Peki 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsar?

3600 Mayıs'ta Meclis'te: Bakan bilgin, 3600 ek gösterge ile ilgili yasal düzenleme sürecine ilişkin, "Çalışmalarımızı başlattık, mayısta bitireceğiz. Mayısta Meclis'te. Taraflarla kurumlar arası görüşme, teknik çalışma yapılıyor. Şubatta bir açıklama yapılabilir" dedi.

3600 ek gösterge 4 meslek grubunu kapsıyor: Bakan Bilgin, memur sendikalarının, ek gösterge sisteminin genişletilmesi yönünde taleplerinin olduğunun anımsatılması üzerine şunları söyledi: "Dört meslek grubunu kapsıyor; ama başka statüler de var. Avukatlar var, hukukçular var, kurumlarda çalışan hukukçular var. İl müdürleri, diyelim ki sağlık il müdürü, şube müdürü. Bütün bu statüleri yeniden adil bir şekilde çalışıyoruz. Belirgin bir şey yok; ama o düzenlemeyi yapacağız."

3600 ek gösterge nedir: Memurların, aylık maaşlarının, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol taşıyan ek gösterge önemli bir unsurdur. Ek göstergenin yüksek olması emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin de yüksek olacağı anlamına gelmektedir. Bu nedenle memurlar bulunmuş oldukları unvanlarının 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Bu durumdan dolayı da ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranları ya da maaş miktarları aynı olmaz.

Bu sebepten dolayı da bir süredir 3600 ek gösterge için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 3600 ek göstergenin yürürlüğe girmesinin ardından öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin maaşlarında artış olacak.