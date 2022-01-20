Kemal Kılıçdaroğlu'ndan görüşme yapamadığı TÜİK Başkanı'na cevap: Zaten ahını aldınız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TÜİK Başkanının açıklamalarının sorulması üzerine 'Zaten ahını aldınız geriye vahı kaldı' cevabını verdi. Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz ay enflasyonunun açıklanması sonrası TÜİK'e ziyarette bulunmak istemiş ancak içeri alınmamıştı.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Konut Görevlileri Sendikası’nı ziyaret etti. Ziyaretin ardından yaptığı açıklamada 'Yanlış yaparsam 84 milyonun hakkını yerim' açıklamasında bulunan TÜİK Başkanına yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Zaten ahını aldınız, geriye vahı kaldı. Daha ne kalsın" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konut Görevlileri Sendikası’nı ziyaret etti. Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu'na apartman görevlileri çalı süpürgesi hediye etti. Kılıçdaroğlu ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu:

Erdoğan'ın 'çift para' çıkışı

Sayın Erdoğan Türkiye'de çivit paranın kullanıldığını kabul ediyor. Bir taraftan döviz bir taraftan Türk Lirası. İyi de bu memleketi bu hale kim getirdi? Bu şikayeti yapan kişi önce sesini beşli çeteye duyurması lazım. Dolar bazında garantiler verildi. Bir insan konuşmadan söyleyeceğini düşünmeli, tartmalı. Dolar garantisi alanlar belli, beşli çetenin kim olduğunu bütün dünya biliyor şimdi diyor ki 'Çift paradan Türkiye'yi kurtaracağız' diyorsun. Kurtarmak istiyorsan önce beşli çeteyi çağırıp, 'Yolları, köprüleri, doları bitiyorum hepsi Türk Lirası olacak' diyeceksin. Vatandaşı kandırmasınlar, herkes gerçeği biliyor.

Erdoğan'ın 'zamları en alt seviyede yansıttık' açıklaması

Fakirden, fukaradan, garipten yana hükümet hiçbir fedakarlık yapmamıştır. Eğer bir fedakarlık yaptıysa gidin bakın dolarla ihale alanlar, garanti alanlar hepsi karlı. Şu fakir fukaranın ödedikleri vergiden alıyorsun gidip onlara kur garantisi olarak veriyorsun. Sonra hak, hukuk ondan bahsediyorsun.

Kendi yakınlarının, akrabalarının getirsin dolarlarını Türk Lirası'na çevirsin, önce bir örnek olsun. Erdoğan kaç milyon dolarını getirip Türk Lirasına çevirecek?

'Ahını aldınız, vahı kaldı'

Bürokrasinin çürüdüğünü biliyorum. Saray'dan alınan talimatla enflasyon rakamları açıklanıyor. Bunlar markete, pazar gitmiyorlar mı? Yumurtanın, zeytinyağının, sütün, zeytinin fiyatını bilmiyorlar mı?Zaten ahını aldınız, geriye vahı kaldı. Daha ne kalsın.

'Millet İttifakı adayını belirleyecek'

Millet İttifakı adayımızı belirleyecek. Hiç kimse şundan en ufak bir endişe duymasın. 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı olacaktır.