BIST 2.043
DOLAR 13,46
EURO 15,29
ALTIN 797,10
HABER /  POLİTİKA  /  AK PARTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti ertelendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zonguldak ziyareti, hava muhalefeti nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Ocak 2022 günü Zonguldak'a gelerek bir dizi açılış ve toplantıya katılacaktı. Ancak yoğun kar yağışı uyarıları nedeniyle programın ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.

AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, hava muhalefeti nedeniyle programın ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. Tosun, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın şehrimizde gerçekleştireceği Toplu Açılış ve İl Danışma Meclisi Toplantısı uygun olmayan hava şartları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Çavuşoğlu: Ermenistan ile hedef tam normalleşme
Bakan Çavuşoğlu: Ermenistan ile hedef tam normalleşme
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
'45 senedir balıkçıyım tezgahta balık yok' isyanı! Balık fiyatları cepleri yaktı
'45 senedir balıkçıyım tezgahta balık yok' isyanı! Balık fiyatları cepleri yaktı
Kapı kapı ücretsiz dağıtıyorlar! Bursa'da 630 yıllık geleneğini yaşatıyorlar
Kapı kapı ücretsiz dağıtıyorlar! Bursa'da 630 yıllık geleneğini yaşatıyorlar
Cep yakıyor! İstanbul'da 8 bin lira aidat en yüksek o ilçelerde
Cep yakıyor! İstanbul'da 8 bin lira aidat en yüksek o ilçelerde
AGİ'yi işçinin maaşından kesen yandı! Çalışma Bakanı Vedat Bilgin '3600 ek gösterge' için tarih verdi
AGİ'yi işçinin maaşından kesen yandı! Çalışma Bakanı Vedat Bilgin '3600 ek gösterge' için tarih verdi
Polis maaş farkı ödemesi 2022 ne zaman yatar, kaç para yatacak?
Polis maaş farkı ödemesi 2022 ne zaman yatar, kaç para yatacak?
HDP'li Semra Güzel'in dosyası görüşülmeye başlandı
HDP'li Semra Güzel'in dosyası görüşülmeye başlandı
Okullar tatil edildi! Bugün kar tatili kararı çıkan illerin listesi valilikler açıkladı
Okullar tatil edildi! Bugün kar tatili kararı çıkan illerin listesi valilikler açıkladı
Doç. Dr. Ümit Savaşçı'dan korkutan sözler açıkladı! "Grip vakaları Omicron'u geçti"
Doç. Dr. Ümit Savaşçı'dan korkutan sözler açıkladı! "Grip vakaları Omicron'u geçti"