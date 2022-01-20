AB Büyükelçileri, Kemal Kılıçdaroğlu’nun o sorusuna kahkaha attı!

19 Ocak’ta Ankara’da Avrupa Birliği (AB) ülkeleri büyükelçileriyle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sorduğu bir soruna kahkahayla gülenler olduğu iddia edildi. Murat Yektin o toplantının perde arkasını yazdı.

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Gazeteci Murat Yetkin, 19 Ocak’ta Ankara’da Avrupa Birliği (AB) ülkeleri büyükelçileriyle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sorduğu bir soruna kahkahayla gülenler olduğunu yazdı.

CHP liderinin “Erdoğan ile de konuştunuz, ona ne sordunuz ne yanıt aldınız?” diye sorduğunu belirten Yetkin, yaşananları şöyle aktardı:

“Masada kahkahayla gülenler olmuş. Çünkü Erdoğan’a soru soramadık demişler. Bir büyükelçi, kaynaklarım isim verilmesini istemediği için veremiyorum, ‘Daha önceki yıllarda bir iki soru sorabilirdik’ demiş; ‘Bu defa bize diskur (nutuk) çekti sadece.’

Toplantıda açılış konuşması yapmayıp doğrudan sorulara geçen Kılıçdaroğlu bunun üzerine AB büyükelçilerine ‘İktidar olduğumuzda sizin eleştirilerinizi de dinleyeceğiz, sorularınızı da yanıtlayacağız’ diye toplantıyı kapatmış.”