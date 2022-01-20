BIST 2.045
DOLAR 13,51
EURO 15,35
ALTIN 798,47
HABER /  POLİTİKA  /  AK PARTİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Meral Akşener’e tepki: Kınıyoruz, asla kabul edilemez

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Meral Akşener’e tepki: Kınıyoruz, asla kabul edilemez

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti lideri Akşener'in sözlerine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Çelik, "İyi Parti Genel Başkanı Sn Akşener’in partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanımız hakkında sarfettiği sözleri kınıyoruz. Sn Cumhurbaşkanımıza karşı kullanılan bu sözler asla kabul edilemez." dedi.

Abone ol

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in grup toplantısındaki açıklamasına sert tepki gösterdi. Akşener'in sözlerinin kabul edilmez olduğunu belirten Çelik yaptığı açıklamada şunları söyledi:

-Cumhurbaşkanımız gerek başbakanlığı döneminde gerekse şimdi devletimizin başı olarak teröre karşı en güçlü mücadelenin verilmesinin arkasındaki iradedir. İnsanlığın ve milletimizin düşmanı teröre karşı en güçlü ve tavizsiz mücadele Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürmektedir.

"Devletin başına bu şekilde iftira atmak en temel siyasi ahlak ilkelerine aykırıdır"
-Sn Akşener’in “teröristbaşının serbest bırakılacağını” iddia edip, ardından Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur ittifakına saldırması ise siyasi iftiradan başka birşey değildir. Devletin başına bu şekilde iftira atmak, en temel siyasi ahlak ilkelerine aykırıdır.

-Herkes Cumhurbaşkanımızın terörle mücadele iradesinin, ne teröre ne de teröristlerin başlarına geçit vermeyeceğini bilir. Cumhur ittifakı bu bu konuda tavizsizdir. Bunun dışında birşeyi iddia etmek sadece ve sadece siyasi iftiradır.

"Son vermeli"
-Muhalefet, Türkiye gündemini asılsız iddialarla işgal etmeye son vermeli, Terörle mücadele namına bir ciddiyet gösterecekse öncelikle sağını solunu kontrol etmelidir. İttifaklarında PKK/PYD/YPG’nin terör örgütü olduğunu kabul etmeyen kaç kişi var iyi saymalıdırlar.

-Asılsız iddialar yaymak, olmayan birşeyden varmış gibi bahsetmek sadece terör örgütünün kara propagandasına malzeme sağlamaya yarar. Bu da terörle mücadele konusunda basiretsizlik göstergesidir.

Meral Akşener ne dedi?

Partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda "Bu ülkenin Cumhurbaşkanı, geçen hafta, yargı süreci devam eden Selahattin Demirtaş’ı, gitti, teröristbaşı Abdullah Öcalan’a şikayet etti" diyen Akşener, Erdoğan'a "Eğer İmralı’dakini çıkarmanın peşindeysen orada duracaksın. Sakın ha…" ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Meral Akşener, Selahattin Demirtaş'a sahip çıktı Erdoğan'a yüklendi! Öcalan serbest mi kalacak?
ÖNCEKİ HABERLER
Öğretmen maaş farkı ne zaman yatacak 2022 zamlı maaş ödeme günü
Öğretmen maaş farkı ne zaman yatacak 2022 zamlı maaş ödeme günü
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
İran Türkiye'ye gaz vanasını 10 gün kapattı! Zamlar kapıda
İran Türkiye'ye gaz vanasını 10 gün kapattı! Zamlar kapıda
Emniyet'ten yola çıkacaklara uyarı! Bu konuda dikkatli olun
Emniyet'ten yola çıkacaklara uyarı! Bu konuda dikkatli olun
İlaç krizi büyüyor Türk Eczacıları Birliği: 10 reçetenin 8'i karşılanamıyor
İlaç krizi büyüyor Türk Eczacıları Birliği: 10 reçetenin 8'i karşılanamıyor
SSK emekli maaş farkları ne zaman yatacak-kaç para yatacak?
SSK emekli maaş farkları ne zaman yatacak-kaç para yatacak?
Selahattin Demirtaş: Tecridi kaldırın Öcalan'ın ne diyeceğini öğrenelim
Selahattin Demirtaş: Tecridi kaldırın Öcalan'ın ne diyeceğini öğrenelim
Emekli sandığı maaş farkları ne zaman ödenecek 2022
Emekli sandığı maaş farkları ne zaman ödenecek 2022
Aydın'da çocukların müstehcen fotoğraf ve videosunu çeken sanığa rekor ceza
Aydın'da çocukların müstehcen fotoğraf ve videosunu çeken sanığa rekor ceza
Manisa'da okul yolunda küçük çocuk hayatının şokunu yaşadı: Arkamdan gizlice gelmiş
Manisa'da okul yolunda küçük çocuk hayatının şokunu yaşadı: Arkamdan gizlice gelmiş