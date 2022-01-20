Muhtar maaşları 2022 kaç para oldu son zammı Erdoğan duyurdu

Asgari ücret ile beraber emekli ve memur zammının belli olmasıyla muhtar maaşı ne kadar oldu sorusunun yanıtı araştırılıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılında muhtar maaşlarını açıkladı. 2022 yılında muhtar maaşları 4.250 lira oldu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhtarlar buluşmasında 2022 muhtar maaşı ile ilgili müjdeyi duyurdu. Asgari ücret ile beraber emekli ve memur zammının belli olmasıyla muhtar maaşı da zamlandı. 2022 yılında muhtar maaşları 4.250 lira oldu.

2022 muhtar maaşları ne kadar:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhtar maaşı ile ilgili açıklamasında şunları kaydetti:

"Sizlere bir de müjde vermek istiyorum. Bilindiği gibi biz hükümete geldiğimizde muhtar maaşları 97 liraydı. Bu yılbaşı 3200 lira tutarına çıkarmıştık.

Muhtarlar maaşlarının asgari ücretin altında kalmasına gönlümüz razı olmadı. Yaptığımız değerlendirme sonucu muhtar maaşlarını 4250 lira seviyesine çıkardık. Ben icraat konuşuyorum icraat. Bugüne kadar her sözün arkasında nasıl durduysak bundan sonra da öyle durcağız."

Nasıl muhtar olunur: Muhtarlar görevlerine seçilerek gelir. Devlet memuru statüsünde görev yaparlar. Muhtar, belirlemiş olduğu ihtiyar heyeti ile seçimlere katılır. Muhtarlık görevi en küçük idari birimdir.

Muhtarlığın görevleri nelerdir?

- Hükümetin belirlemiş olduğu kanunlar hakkında halkı bilinçlendirir.

- Köy muhtarı, köy sınırları içerisinde düzeni ve dirliği sağlar.

- Köy içerisinde şüpheli bir durum gerçekleştiği durumlarda jandarmaya ya da karakola bilgilendirme

yapar.

- Köy sakinleri arasında meydana gelen, doğum, evlilik ve ölüm gibi durumları kayıt altına alır.

- Seçim zamanlarında seçim kuruluna yardım yardım etmekte görevlidir.

- Seçim zamanlarında basılan seçmen kağıtlarının sahiplerine ulaştırılmasını sağlar.

- Nüfus ve ikametgah değişiklikleri de muhtarın görevidir.

- Mahalle içinde yaşamlarını sürdürmekte olan kişilere ilmühaber verir.

- Köylerde ya da mahalle içerisinde yapılacak olan çalışmalardan mahalle sakinlerini haberdar eder.

- Hastanelerde yeşil kart uygulamasından yararlanacak olan kişileri tespit eder.

Muhtar ne iş yapar ve nasıl olunur?

- Muhtar olabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak zorunludur.

- Muhtar adayları, muhtar olmak istedikleri bölgenin sakinleri tarafından seçilir.

- Muhtar olmak için, seçim tarihinden en az bir sene öncesinden o mahallede ikamet edilmesi gerekir.

- 25 yaşını doldurmak ve hüküm giymemiş olmak gereklidir. (Hırsızlık, sahtecilik, kaçakçılık gibi)

- Kamu hizmeti verebiliyor olmak yani yasaklı olmamak gereklidir.

- Türkçe okuryazar olmak gereklidir.