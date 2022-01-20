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El Salvador Devlet Başkanı'ndan Esra Erol göndermesi! Esprili tweeti Twitter'ı salladı

El Salvador Devlet Başkanı'ndan Esra Erol göndermesi! Esprili tweeti Twitter'ı salladı

Resmi temaslar için Türkiye'ye gelen El Salvador Devlet Başkanı Bukele, sosyal medyadan Türkiye'yi esprili bir dille selamladı.

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El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geldi. Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul eden ilk ülke olan Orta Amerika ülkesi Başkanı Bukele, sosyal medya hesabı üzerinden esprili bir paylaşım yaptı.

Spor kıyafetleriyle dikkat çeken Bukele, paylaşımına "Öncelikle, Bitcoin diyarı El Salvador’dan tüm Türkiye’ye selamlar." notunu düştü. Bu paylaşım ise Esra Erol'un programına Zonguldak'tan canlı yayınla bağlanan Fehmi Mezarlı'nın, "Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak’tan tüm dünyaya selamlar." sözlerini akıllara getirdi. Bukele'nin paylaşımı 6 bini aşkın retweet ile 40 bini aşkın beğeni aldı. Bukele'nin tweetine akın eden Türkler 2 binden fazla mesaj yazdı.



İkili ilişkiler görüşülecek
Bukele, öğle saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek. El Salvador'dan Türkiye'ye Devlet Başkanı düzeyinde yapılacak bu ilk ziyaret sırasındaki görüşmelerde, Türkiye-El Salvador ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak. Orta Amerika başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak ziyaret sırasında, ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif metinlerin imzalanması da gündemde yer alıyor.

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