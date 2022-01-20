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Almanya'da sahte aşı sertifikası skandalı 200-300 avroya satılıyor

Almanya'da sahte aşı sertifikası skandalı 200-300 avroya satılıyor

 Almanya'da polis 12 bin aşı sertifikasının sahte olduğu şüphesiyle soruşturma başlattı. Sertifikaların 200 ila 300 avroya temin edilebildiği ortaya çıktı.

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Alman Haber Ajansının (DPA) haberinde, birçok alanda 3G (aşı, test ve iyileşmiş olma) zorunluluğuna ilişkin sahteciliğin artması ve çeşitli eyaletlerde 12 bin aşı sertifikasının sahte olduğu şüphesiyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Aşı sertifikası sahtekarlığının mesajlaşma uygulaması Telegram'da yaygın olduğu ve bu sertifikaların 200 ila 300 avroya temin edilebildiği ifade edildi.

Haberde emniyet birimlerinin dolaşımda olan sahte aşı belgelerinin gerçek sayısını tespit etmesinin şu an için mümkün olmadığı vurgulandı.

Almanya İkinci Futbol Ligi takımlarından Werder Bremen'in antrenörü Markus Anfang'ın sahte aşı sertifikası kullandığının ortaya çıkmasının ardından sözleşmesi feshedilmiş ve hakkında soruşturma açılmıştı.

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