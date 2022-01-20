Sevcan Orhan aslen nereli kaç yaşında evli mi? Boşandığı ilk eşi kimdir?

Söylediği türküler ve sempatik tavırları ile sevilen isim Sevcan Orhan uzun süren aşk orucunu bozdu ve yazar Gökhan Orhan ile aşk yaşamaya başladı. Bu sevindiren gelişmenin ardından Sevcan Orhan'ın sevgilisi kimdir, Gökhan Dağıstanlı kim, kaç yaşında soruları merak edildi. İşte bir kez evlilik yaşayan Sevcan Orhan'ın hayatı...

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Sempatik ve sevecen halleri, duru sesi ile sevilen türkücü Sevcan Orhan yazar Gökhan Dağıstanlı ile yeni bir aşka yelken açtı ve birlikte olduklarını instagram hesabında ir pozla duyurdu. Bir dönem Hasan Saş ile aşk yaşayan ve çok konuşulan Sevcan Orhan, uzun süren aşk orucunu Gökhan Dağıstanlı ile bozdu. Bu güzel haberin ardından Sevcan Orhan'ın sevgilisi merak edildi. 38 yaşında olan Sevcan Orhan'ın ilk eşi 2006 yılında evlendiği bağlama ustası Ümit Yılmaz olmuştu. Peki Sevcan Orhan'ın sevgilisi kim, kaç yaşında?

“Belki de biraz geç rastladım sana.

Ama her şey geç gelmiyor mu zaten yurdumuza?”

Yazar olan Gökhan Dağıstanlı kendini şöyle anlatıyor...

26 Aralık 1978 günü, titrek bir İstanbul akşamüstünde geldim dünyaya. Gençlik yıllarım, 1989 senesinde taşındığımız ve hâlâ büyük bir aşkla oturduğum Koşuyolu’nda geçti. Sevmeyi de burada öğrendim, sevilmeyi de. Hayatı olabildiğince endişesiz, telaşsız ve tadıyla yaşamak Koşuyolu’nun karakteridir ve her temas edene ama az ama çok bulaşır. Birçok olası hırsımı bedenimden kazıyan da gereğinden fazla içselleştirilmiş bu semt karakteri oldu.

İlk yazı denemelerime 1990 senesinde başladım. Hep yaşımdan çok büyük şiirleri, dev gibi şairleri sevdim ve çok âşık oldum. Beni, yazılarımda lirik anlatıma iten de sanırım bu oldu.

Haydarpaşa Lisesi’nden mezun olurken koluma taktığım anılarım ve o sıralardan getirdiğim dostlarımla hep gurur duydum. 1996-2000 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Makina Mühendisliği eğitimi aldım. Rasyonaliteyle romantizmin harmanlanması böyle böyle gerçekleşti. Ne gerçekle tam barışabildim, ne gerçeksiz yaşayabildim. Mesela, işimi hep çok iyi yaptım ama iş hayatını hiç sevmedim. Kısa bir süre önce bu kıyasıya sömürü düzenini arkamda bırakıp, hayatıma yazar olarak devam etmeye karar verdim.

Şu hayatta, ailemi, arkadaşlarımı, Türk sanat müziğini, rakıyı ve Beşiktaş’ı çok sevdim. Ve ağlamadan söyleyeyim, babamı çok özledim…

Sevcan Orhan kimdir: Sevcan Orhan 16 Ağustos 1982 İstanbul doğumludur. Aslen Erzincanlı olan bir Türk halk müziği sanatçısı. Küçük yaştan itibaren bağlama, solfej ve nota eğitimi aldı. Lisede okurken bir gazetenin düzenlemiş olduğu liseler arası Türk halk müziği yarışmasında 3'üncülüğü kazandı.

Lise eğitiminin ardından İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı ses eğitimi bölümüne girdi. 2000 yılında Nenni Bebek isimli ilk müzik albümünü çıkardı. İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarında üslup ve repertuar dersleri vermektedir. 2012-2013 arası Star TV'de Ayşe Özyılmazel'in ayrılmasından sonra türkücü Alişan ile birlikte 'Alişan ile Sevcan' isimli sabah programını sunmuştur.

2006 yılında bağlama sanatcısı Ümit Yılmaz ile dünya evine girmiştir.